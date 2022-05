Vừa qua , Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội "giết người" và "hành hạ người khác", bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội "hành hạ người khác" và tội "che giấu tội phạm" liên quan đến cái chết của bé gái 8 tuổi N.T.V.A.

Trang là người tình của Thái, dọn về sống chung cùng Thái và cháu V.A từ tháng 9/2020 sau khi Thái ly hôn với vợ cũ. Đến năm 2021, khi cháu V.A bắt đầu học trực tuyến tại nhà, Trang đã tàn nhẫn hành hạ, đánh đập, bạo hành khiến cháu V.A tử vong.

Những cơ sở pháp lý trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong

Ngày 6/5, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A trong vụ án cho biết, bà đã có công văn gửi Viện trưởng Viện KSND TP.HCM về việc kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ tội "hành hạ người khác" sang tội "giết người".

Cơ thể bầm tím của bé V.A sau khi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Ảnh công an cung cấp

Cụ thể, trong công văn Luật sư Nữ nêu rõ: Thứ nhất, từ kết quả giám định pháp y tử thi của bé V.A cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là "phù phổi cấp do sốc chấn thương".



Các tổn thương gây ra cái chết của bé V.A gồm: Các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải (trong đó có 3 vết hằn bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song), mu tay trái dạng 2 đường thẳng song song do vật tày tác động trực tiếp gây ra, trong đó các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra; Các tổn thương xây xát da, bầm tụ máu thắt lưng, mông hai bên và mào chậu trái (tạo thành đám), mào chậu phải, mặt sau cánh tay trái do vật tày tác động trực tiếp gây ra; Bầm tụ máu sau khớp vai phải, màu xanh tím. Cánh tay, cẳng tay hai bên có nhiều tổn thương bầm tụ máu rải rác với thời gian vết thương khác nhau, là các tổn thương cũ, do vật tày tác động trực tiếp gây ra.

Trong cáo trạng của Viện KSND TP.HCM giải thích thêm về "Tuổi của tổn thương (thời điểm gây ra tổn thương) trên cơ thể cháu V.A: Các tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 giờ đến 6 giờ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu V.A; Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu V.A.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh: FBNV

Thứ 2, về kết quả trích xuất, giám định dữ liệu camera xác định, Nguyễn Kim Trung Thái đã dùng roi, cây kim loại … đánh bé V.A vào ngày 10/12/2021. Thái nhiều lần, nhiều ngày chứng kiến Trang đánh đập bé V.A nhưng không can ngăn mà còn cùng với Trang chửi mắng bé vào các thời điểm gây ra các tổn thương cũ cho bé V.A. Thái cũng đã trực tiếp nhìn thấy Trang đánh đập bé An vào ngày 22/12/2022 qua camera và điện thoại bảo Trang ngưng đánh đập.

Kết quả giám định pháp y tử thi đã cho thấy bé V.A đã bị đánh đập, gây ra tổn thương trước khi tử vong 25 ngày. Tuy nhiên, kết quả trích xuất, giám định dữ liệu camera chỉ xác định được hành vi sai phạm của Trang và Thái từ ngày 7/12/2021 (trước khi tử vong 25 ngày).

Một trong số những hung khí mà Trang và Thái sử dụng để đánh cháu V.A. Ảnh công an cung cấp

Về điều này, Luật sư Nữ cho biết thống nhất với cáo trạng là đã đủ chứng cứ vật chất xử lý hành vi phạm tội xảy ra từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021.



Về kết quả khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng và giám định đã xác định phương tiện gây án là: 1 khúc gỗ tròn, dài 90cm, đường kính rộng 2,2cm; 2 cây kim loại màu bạc (ống nối của máy hút bụi), trong đó 1 cây hình trụ, kích thước 55cm x 5cm; 1 cây ba track màu đen; 7 cây gỗ tròn, trong đó có 4 cây gắn đầu ống nhôm dài 10cm, cây dài nhất là 90cm, ngắn nhất là 75cm.

Theo Luật sư Nữ, các vật chứng này đều là hung khí nguy hiểm và được cơ quan giám định kết luận gây ra các tổn thương gây tử vong hoặc dẫn đến tử vong cho bé V.A.



Chuỗi hành động của người cha tàn ác

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, kết quả giám định pháp y tử thi đã ghi nhận các tổn thương gây ra trên khắp các vùng cơ thể của bé V.A. Luật sư Nữ nhận định, với cơ thể của một đứa trẻ mới 8 tuổi thì bất cứ vùng nào cũng là vùng nguy hiểm. Thực tế, các tổn thương là nguyên nhân tử vong cho bé V.A không phải do tổn thương vùng đầu.

Về diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera khôi phục được đã ghi nhận, phản ánh động cơ phạm tội tàn độc của Trang và Thái (đánh đập vào cơ thể trẻ em trần truồng, bắt quỳ gối, bị trói tay chân …). Mục đích phạm tội là cố ý gây thương tích (sử dụng hung khí nguy hiểm đánh đập, đạp … vào tất cả vùng cơ thể trẻ em, kể cả vùng kín). Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí cả ban đêm, được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn, cùng phương tiện, xảy ra tại một địa điểm. Hậu quả của hành vi phạm tội trên là khiến một trẻ em 8 tuổi tử vong.

Kết luận giám định pháp y tử thi ghi nhận, các tổn thương là nguyên nhân gây ra tử vong và các tổn thương cũ cũng thuộc quan hệ nguyên nhân và hậu quả. Theo kết luận giám định pháp y bổ sung số 1535-22/KLGĐ-PY ngày 14/3/2022 giải thích thêm, các tổn thương cũ là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu V.A.

Bé gái 8 tuổi N.T.V.A bị hành hạ tàn nhẫn trong thời gian dài trước khi tử vong

"Do đó, không thể loại trừ sự tác động, ảnh hưởng của các tổn thương cũ trong quan hệ nguyên nhân và hậu quả tử vong đã xảy ra. Hành vi phạm tội là chuỗi hành động từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021. Tất cả chuỗi hành động này đã gây ra một hậu quả, do đó, không thể tách rời chuỗi hành động xảy ra ngày 22/12/2021 (ngày bé An tử vong) để xử lý một tội và chuỗi hành động xảy ra trước đó để xử lý tội danh khác nhẹ hơn. Đồng thời, tội danh "hành hạ người khác" không quy định hậu quả "dẫn đến chết người hoặc là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người" - Luật sư Nữ nêu rõ.



Với chuỗi hành động của Nguyễn Kim Trung Thái đã được xác định: Là cha ruột của bé V.A nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé V.A, trực tiếp một lần dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé V.A; các lần Trang đánh đập bé V.A Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera.

Hành động này của Thái đã góp phần gây ra tổn thương là nguyên nhân "dẫn đến chết người hoặc là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người", là giúp sức, thúc đẩy các hành động của Trang gây ra tổn thương là nguyên nhân "gây ra chết người".

Do đó, Thái phải cùng chịu trách nhiệm với hành vi sai phạm của Trang về tội giết người.