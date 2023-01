Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp: Cha mẹ giật mình...

Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp: Tai nạn đau lòng

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, Hạo Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những em đi cùng đã báo vụ việc với người lớn xung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu Hạo Nam. Đến 6h sáng nay (4/1), việc giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp vẫn được tiến hành, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực thực hiện các phần việc được phân công.

Có nhiều tranh cãi xung quanh vụ việc trên. Nhiều người cho rằng cha mẹ cần phải dạy con không được đến những nơi nguy hiểm như công trường xây dựng. Có người lại nêu quan điểm đây là lỗi của nhà thầu đã không có rào chắn an toàn. Tuy nhiên, từ vụ việc này, các bậc phụ huynh đều giật mình khi thực tế chưa chú ý nhiều đến việc dạy kỹ năng sống cho con.

Hiện trường cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m. Ảnh: Đ.T

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, chuyên gia Lê Khanh cho hay: "Đây là một tai nạn nên khó để nói về kỹ năng. Tuy nhiên, một trong những kỹ năng cha mẹ cần phải dạy cho con là tránh đi vào những khu vực không an toàn".

Trước vấn đề hiện nay, cha mẹ Việt đã quan tâm đến dạy kỹ năng sống cho con chưa, chuyên gia Lê Khanh bày tỏ: "Theo quan niệm chủ quan của tôi thì cha mẹ ngày nay chưa chú trọng đến kỹ năng bảo vệ bản thân của trẻ. Các bậc phụ huynh chỉ chú ý đến việc bảo vệ con trước xâm hại và đa phần chỉ quan tâm đến kỹ năng học tập, giao tiếp ứng xử.

Cha mẹ đều bận rộn với công việc của mình, ít có thời gian ở nhà để hướng dẫn con nhận biết các nguy cơ xung quanh (cả trong nhà và môi trường sống). Dù có cho con đi học các lớp kỹ năng sống thì phụ huynh cũng chủ yếu cho con học các lớp kỹ năng giao tiếp và lòng biết ơn cha mẹ. Ngay cả người lớn nhiều khi cũng coi thường các nguyên tắc an toàn trong cuộc sống. Nhiều đám cháy tại nhà riêng gần đây đã cho thấy điều này".

Cần quản lý con chặt chẽ hơn

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, đây là một vụ tai nạn nguy hiểm và khá hy hữu. Với những vụ tai nạn xảy ra như vậy thì việc cứu hộ là vấn đề đầu tiên phải thực hiện. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đông đảo, có chuyên môn, với nhiều biện pháp kỹ thuật cần thiết để sớm giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, đến nay cháu bé vẫn chưa được đưa lên mặt đất. Với thời gian dài ở độ sâu dưới lòng đất trong điều kiện như vậy thì tính mạng của cháu bé rất nguy hiểm. Hy vọng phép màu sẽ xảy ra và cứu sống được cháu bé.

Bên cạnh công tác cứu hộ, vấn đề trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Trường hợp may mắn cứu sống được cháu bé thì đơn vị thi công có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu bé về sức khỏe và tinh thần theo quy định của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động cứu hộ. Trường hợp không may cháu bé tử vong và cơ quan chức năng xác định có lỗi của đơn vị thi công thì sẽ khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để xử lý đối với các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

"Vụ việc này là bài học lớn cho công tác quản lý, chăm sóc con cái của các bậc làm cha làm mẹ. Với những công trường đang thi công, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất kỳ khi nào, đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với trẻ em, nguy cơ tai nạn ngày lại càng cao. Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con cái khi xung quanh có các công trường đang thi công", Tiến sĩ Đặng Văn Cường nhấn mạnh.