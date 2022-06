Vụ bé trai 18 tháng tuổi chết ở Long An: Bạn trai của người mẹ có thể bị xử lý thế nào?

Liên quan đến cái chết của bé trai 18 tháng tuổi vào 1/6 vừa qua, sáng 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.



Bị can Nguyễn Thanh Ninh - Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, rạng sáng 1/6, cha ruột của bé L.T.P. nhận được tin báo con trai mình nhập viện cấp cứu nhưng khi đến nơi, các bác sĩ cho biết bé đã chết.

Theo Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, bé P. nhập viện vào lúc 2h30 sáng 1/6 trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, xước da vùng thái dương trái 5cm, còn dính máu khô.

Bé còn bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Chẩn đoán tử vong trước khi vào viện nghi do chấn thương.

Do cha mẹ bé P. ly dị từ trước, khi xảy ra vụ việc, bé P. đang sống cùng mẹ ruột và nhân tình của mẹ là Ninh tại một phòng trọ thuộc ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Khi đưa bé P. vào bệnh viện, mẹ của bé khai nguyên nhân nhập viện là do bé bị té.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, vụ án có dấu hiệu của tội giết người và có thể có đồng phạm chứ không đơn giản chỉ là hành vi cố ý thương tích.

Có thể trước mắt cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh đập cháu bé, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Cường cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của vụ việc, làm rõ diễn biến hành vi, hung khí mà đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng để xác định các dấu hiệu cấu thành của các tội danh xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, đối tượng không có mục đích giết người và không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, có thể đối tượng chỉ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích với khung cao nhất và hình phạt có thể tới 14 năm tù.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ quá trình thực hiện hành vi dẫn đến cháu bé tử vong của đối tượng, mẹ cháu bé có biết hay không, có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội hay không để xử lý với vai trò đồng phạm hoặc xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.

"Dù là khởi tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hay tội giết người, đối tượng gây án cũng sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội nhiều lần... nên mất hình phạt sẽ rất nghiêm khắc" – ông Cường nhấn mạnh.