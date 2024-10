Công an quận 8, TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Toàn (SN 2000) và Lê Thụy Thanh Tâm (SN 2002, vợ Toàn) về hành vi cố ý gây thương tích.



Bé trai bị dì ghẻ đổ nước sôi lên chân gây bỏng nặng

Đây là 2 đối tượng đã bạo hành bé N.T.K (SN 2018) trên địa bàn quận 8 gây xôn xao dư luận vừa qua.

Tâm và Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Bước đầu, công an xác định, chiều 1/10, chị N.T.V (SN 1999, quê Phú Yên) đến công an trình báo việc con trai mình là cháu K bị bạo hành.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Ban Chỉ huy Công an Quận 8 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam Toàn và Tâm để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, hôm 28/9, bé K được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu do bỏng. Khi được đưa vào bệnh viện, bé tỉnh nhưng bị sốt cao, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ.

Bé K được chẩn đoán bỏng nước sôi độ 2 - 3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Sau nhiều ngày được điều trị, bé K đã giảm sốt, ăn uống được.

Qua lời khai ban đầu cho thấy, Toàn và chị V sống với nhau như vợ chồng là có con trai là cháu K. Đến giữa năm 2021, cả 2 chia tay nên chị V dẫn con trai về quê Phú Yên sinh sống.

Đến đầu tháng 8.2024, chị V gọi điện cho Toàn hỏi có muốn nuôi con không nên Toàn đồng ý và về Phú Yên đưa con trai vào TP.HCM.

Toàn khai rằng, do cháu K không nghe lời nên khiến bản thân và Tâm tức giận. Cả 2 đã nhiều lần đánh bé K khi cháu không vâng lời.

Ngày 25/9, Tâm lấy nước sôi đổ lên chân và lòng bàn chân K khiến cháu phỏng nặng. Không có tiền đưa bé K đi bệnh viện nên cả 2 mua thuốc về tự bôi.

Do vết thương của K quá nặng, ngày càng lở loét nên cả hai đưa cháu đến phòng khám tư để chữa trị. Người dân sinh sống tại khu vực trên biết được sự việc nên gọi báo công an, gọi cho mẹ của K vào TP.HCM để đưa con đi bệnh viện.

Sau khi gây án, cả 2 bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ khi trốn trên địa bàn tỉnh Long An.