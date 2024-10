Công an nói gì về vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành?

Chiều 3/10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an quận 8 vẫn đang xác minh, điều tra vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành.

Vị này cho biết vào lúc 15h30 ngày 1/10, Công an Phường 16, quận 8 nhận được trình báo của chị N.T.V. về việc nghi vấn con trai chị là cháu N.T.K (sinh năm 2018) bị bạo hành. Ban Chỉ huy Công an quận 8 đã chỉ đạo Công an phường 16, các đội nghiệp vụ mời người có liên quan để làm việc. Hiện, Công an quận 8 đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an quận 8 vẫn đang xác minh, điều tra vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành. Ảnh: Xuân Huy.

Cũng theo Thượng tá Hà, để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em như hiện nay, ngoài việc các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ sở nuôi dạy trẻ, kịp thời phát hiện những sai phạm và có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

"Riêng đối với các gia đình có con nhỏ đang gửi học tại các trường trên cần quan tâm chú ý những biểu hiện của trẻ, phát hiện vấn đề bất thường ở trẻ như sợ hãi, lo lắng, giật mình ban đêm, có những vết thương bên ngoài có dấu hiệu của bạo hành thì cần nhanh chóng làm rõ và báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời", Thượng tá Hà nói.

Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM chia sẻ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình. Đồng thời, hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm của trẻ.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đối với trường hợp của bé T.K nghi cha ruột bạo hành hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

"Vụ việc này, hiện bệnh viện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để tiếp tục giải quyết theo quy định", đại diện Sở Y Tế thông tin.

Trước đó, sáng 28/9, một người đàn ông ở gần phòng trọ của anh N.Q.T (chồng cũ của chị N.T.V - mẹ cháu K) phát hiện bé T.K bị bỏng nặng mà vẫn bị nhốt trong nhà. Ngay lập tức, người đàn ông này đến trụ sở Công an phường 16, quận 8 để nhờ hỗ trợ.

Sau đó, chị N.T.V (mẹ bé T.K), từ Phú Yên vào TP.HCM gặp con và làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an phường 16, quận 8.