Vụ bé trai tử vong ở Bình Phước: Người tình của mẹ ruột khai gì với công an?

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do xem bé Ổi như con ruột nên "dạy dỗ" khiến nạn nhân tử vong. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.