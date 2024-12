Vụ bốn người bị bắt cùng hàng chục tấn giá đỗ ngâm chất cấm, có thể đối diện với tội danh nào?

Bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hàng chục tấn giá đỗ ngâm chất cấm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi), đều trú tại TP Buôn Ma Thuột, để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Qua đó, phát hiện 6 cơ sở đã sử dụng hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm sử dụng tại Việt Nam để ngâm ủ giá đỗ. Hóa chất này tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy, các dị tật bẩm sinh, tổn thương phổi, thậm chí ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Kết quả điều tra làm rõ, trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn.

Số giá đỗ ngâm hóa chất được nhóm đối tượng bán sỉ cho nhiều đại lý ở chợ đầu mối Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột) sau đó được vận chuyển về các huyện, thị xã, thành phố để tiêu thụ.

Ngoài ra, theo cơ quan công an, trong số 6 cơ sở này, có một cơ sở sản xuất ký hợp đồng bán cho Bách Hóa Xanh 350-400kg giá đỗ/ngày.

Nhóm đối tượng có thể sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, kết quả xác minh cho thấy hành vi của các đối tượng này đặc biệt nghiêm trọng, số lượng hóa chất đặc biệt lớn, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội nên việc xử lý hình sự rất cần thiết.

4 bị can bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự, người nào thực hiện hành vi sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi sử dụng thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác định giá trị của hóa chất độc hại, xác định nguồn gốc của loại chất này, đánh giá tính chất nguy hiểm của hóa chất đối với sức khỏe con người, làm cơ sở để xử lý các đối tượng.

Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ quá trình tiêu thụ các thực phẩm này được thực hiện như thế nào, ngoài các bị can đã bị khởi tố còn có các đối tượng khác giúp sức cho hành vi phạm tội hay không, sẽ làm rõ thời điểm bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, tất cả các tài sản do phạm tội mà có, số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu để xung vào công quỹ Nhà nước, các đối tượng biết rõ đây là hóa chất độc hại, chất cấm, không được phép sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (giá trị hóa chất từ 10 triệu đồng trở lên) nhưng vẫn cố ý sử dụng sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng sẽ xác định những người đã mua, sử dụng giá đỗ của các cơ trên có ai bị ngộ độc, phải nhập viện, bị thương tích hay thiệt mạng hay không để xác định họ là người bị hại, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật.

Trong đó có quyền yêu cầu xử lý hình sự đối với các đối tượng, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.