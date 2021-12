Vụ cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại: Công an xác định thêm 1 đối tượng có mặt tại hiện trường

Chiều 14/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tạ Thanh Hải (SN 1990, trú tại khóm 5, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản".



Đối tượng Tạ Thanh Hải khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu: Tạ Thanh Hải là đối tượng sống lang thang và từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Khoảng 22h30 ngày 12/12, Hải đạp xe đến phố đi bộ thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên ngồi chơi cùng với Trần Văn Dỡ (SN 1989, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang; cũng là đối tượng sống lang thang).



Lúc này, anh Trần Văn Mỹ (SN 1994, trú tại phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, là dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dỡ (cả 3 người không quen biết nhau).

Hung khí gây án. Ảnh: CACC

Sau một lúc nói chuyện qua lại thì giữa Hải với Mỹ xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hải đứng dậy nhặt một khúc cây dài khoảng 60cm đánh nhiều cái vào đầu làm khúc cây gãy ra nhiều khúc, còn Mỹ chạy ra vỉa hè gần đó thì ngã gục.

Hải chạy đến móc túi lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu OPPO trong túi áo của Mỹ. Sau đó, Hải tiếp tục dùng một khúc cây dài khoảng 1,5m đánh nhiều cái vào đầu, mặt và người Mỹ.

Đối tượng Trần Văn Dỡ. Ảnh: CACC

Thấy Mỹ đã chết, Hải đi đến chiếc xe mô tô của Mỹ tiếp tục lục soát lấy tài sản thì Dỡ đứng gần đó xem.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường Mỹ Long nhanh chóng đến bắt giữ Hải cùng tang vật và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Còn Dỡ rời khỏi hiện trường ngay sau đó, đến khoảng 22h ngày 13/12, lực lượng công an phát hiện và mời Dỡ về trụ sở làm việc. Hiện, hành vi của Dỡ đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.