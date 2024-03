Vụ cha dượng đánh đập dã man bé trai ở Bình Phước: Giám định thương tích nạn nhân

Báo Dân Việt ngày 12/3 đã đăng bài: "Bình Phước: Công an vào cuộc điều tra vụ cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi". Nội dung bài báo phản ánh những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 2 phút. Trên clip thể hiện một người đàn ông dùng tay quăng bé trai vào phòng khách. Sau đó, người này dùng chân đạp thẳng vào người cháu bé, dùng tay đánh vào đập liên tiếp vào người đầu…mặc cho cháu bé nằm dưới nền nhà khóc lóc, van xin thảm thiết.

Lê Đức Thắng đang ghi lời khai tại Công an TP. Đồng Xoài. Ảnh: C.A.Đ.X

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8/3, trên địa bàn phường Tân Thiện. Người bị bạo hành trong clip là cháu Lê Tấn A. (9 tuổi, ngụ khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện), học sinh lớp 3, trường tiểu học Tân Thiện. Người có hành vi đánh đập dã man cháu A. là Lê Đức Thắng (42 tuổi, cha dượng của cháu A.).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, bé trai bị đa chấn thương phần mềm, đến ngày 11/3 cháu A đã được xuất viện trong tình trạng đa chấn thương.

Công an TP. Đồng Xoài đã tạm giữ đối tượng Thắng để điều tra vụ việc. Ảnh: C.A.Đ.X

Tối ngày 12/3, trả lời PV báo Dân Việt, ông Đỗ Quang Hải - Trưởng Công an phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài - cho hay: Ngay trong buổi sáng ngày 12/3, Đội cảnh sát Điều tra tội phạm - trật tự xã hội (CSĐTTP-TTXH) Công an TP Đồng Xoài đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lê Đức Thắng.

Đồng thời, Công an TP. Đồng Xoài đã yêu cầu Công an phường Tân Thiện giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, đưa đối tượng Thắng và các bên liên quan về Công an TP. Đồng Xoài để tiến hành xác minh.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy Thắng đang dạng chân đá thẳng vào người cháu A. đang nằm kêu khóc dưới nền nhà.

Tại Công an TP. Đồng Xoài, Lê Đức Thắng khai: Sở dĩ có hành vi bạo hành, đánh đập dã mang cháu A. là vì cháu A. đã "lấy điện thoại di động của tôi để chơi game, lên mạng". Sau khi sự việc xảy ra, trong ngày 12/3, mẹ con cháu A. đã phải thuê nhà trọ, không dám về nhà…

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài điều tra và xử lý theo quy định.

Công an TP. Đồng Xoài đã làm thủ tục đưa cháu Lê Tấn A. đi giám định thương tích tại cơ quan giám định pháp y, để xác định mức độ thương tật. Từ đó, mới có cơ sở để xử lý vụ việc theo đúng quy định của luật pháp.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu Lê Tấn A. bị cha dượng hành hung. Và lần hành hung này, khiến cháu bị thương tích nặng nhất.