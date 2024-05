Vụ cháu bé 8 tuổi ở Sơn La bị hành hung: Đình chỉ công tác người phụ nữ để điều tra

Liên quan đến sự việc nữ giáo viên hành hung, đánh đập cháu bé 8 tuổi tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chiều ngày 12/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Mạnh Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, đã chỉ đạo Phòng GDĐT huyện Mường La yêu cầu Trường Mầm non Ít Ong họp và tiến hành tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà L.T.L để phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/5, tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo clip đăng trên mạng xã hội, trong lúc cháu bé đang chạy từ nhà ra đường chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà lôi lại hành hung, đánh đập một cách dã man, cùng với đó là những tiếng van xin, xin lỗi của cháu bé. Sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn.

Trưa 11/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND thị trấn Ít Ong xác nhận có vụ việc một cháu bé 8 tuổi bị một phụ nữ trên địa bàn hành hung, đánh đập.

Hình ảnh được camera an ninh của người dân ghi lại về việc cháu bé 8 tuổi bị hành hung, đánh đập dã man. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an thị trấn Ít Ong cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bé. Công an thị trấn Ít Ong đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mường La xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Ít Ong, cháu bé bị hành hung sinh năm 2016. Cháu bé này vào thị trấn Ít Ong ở cùng ông, bà và học tại thị trấn. Mẹ cháu ở ngoài thành phố Sơn La.

Người phụ nữ hành hung cháu bé 8 tuổi, có tên L.T.L (SN 1973), hiện đang là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Ít Ong.