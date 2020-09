Vụ cháy chi nhánh Eximbank: Đưa nghi can tới hiện trường thực nghiệm

Trưa 16/9, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mới hoàn tất việc thực nghiệm hiện trường vụ cháy chi nhánh ngân hàng Eximbank và nhà dân tại khu vực.



Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, công an đã áp giải nghi can Nguyễn Minh Long (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp) tới hiện trường để thực hiện. Sau khi đưa Long tới hiện trường thì nghi can được áp giải vào bên trong hiện trường để thực nghiệm lại hành động phạm tội của mình. Phía bên ngoài có rất đông lực lượng công an, bảo vệ dân phố…. phong toả hiện trường.

Công an thực nghiệm hiện trường sáng 16/9.

Gần 9h30 cùng ngày, nghi can Long được đưa ra bên ngoài xe và được di chuyển về nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp. Lúc này, nhiều đơn vị vẫn tiến hành khám nghiệm bảo vệ hiện trường.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 2h ngày 14/9, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM phát hiện khói lửa bùng cháy ở 2 căn nhà trên đường này. Trong số 2 căn nhà có 1 căn nhà là chi nhánh của ngân hàng Eximbank. Người dân hô hoán dập lửa nhưng không thành công.

Nhận tin, lực lượng có mặt tiến hành phong toả chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản ở 2 căn nhà bị thiêu rụi.

Bước đầu, công an xác định 2 căn nhà bị cháy gồm 1 căn nhà là chi nhánh ngân hàng Eximbank và 1 căn nhà là cửa hàng bán nệm.

Trích xuất camera an ninh, công an xác định nguyên nhân vụ cháy do một người đàn ông sống lang thang gây ra và tiến hành bắt giữ để làm rõ động cơ gây ra vụ cháy.