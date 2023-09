Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 5 cảnh sát bị thương phải nhập viện

Ngày 17/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố vừa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an TP.Hà Nội thăm hỏi, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngôi nhà nhiều căn hộ ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ và trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy để kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình vụ việc.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội thăm hỏi, động viên các chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở vụ cháy chưng cư mini phố Khương Hạ. Ảnh: CACC

Theo Công an TP.Hà Nội, thời điểm xảy ra vụ cháy, Giám đốc Công an Thành phố có chuyến công tác nước ngoài cùng Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công an (từ ngày 12 đến ngày 16/9/2023).

Ngay khi nhận được báo cáo về vụ cháy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng Công an Thành phố phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Sở ban ngành Thành phố khẩn trương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - Đại tá Dương Đức Hải thăm hỏi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC CAQ Hà Đông đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: CACC

Ngay sau khi về nước, sáng ngày 17/9/2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên các đồng chí Nguyễn Quốc Trung (SN 2003) - cán bộ Đội PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân và 4 đồng chí Bùi Trung Hiếu (2001), Nguyễn Tuấn Hùng (2003), Lê Quang Khải (SN 1999) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996) - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hà Đông bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nghe các y bác sỹ trao đổi tình hình cấp cứu, điều trị và sức khoẻ hiện tại của các cán bộ chiến sĩ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sĩ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ Nhân dân.

Trước đó, ngày 14/9/2023, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng Công an Thành phố thăm hỏi, trao quà, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ.

Liên quan đến vụ cháy này, lãnh đạo Công an Thành phố đã tháp tùng các Đoàn công tác của Chính phủ, Quốc hội, TP.Hà Nội thị sát, kiểm tra hiện trường vụ cháy và thăm hỏi động viên, chia sẻ với các nạn nhân, thân nhân người bị nạn cũng như khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống.