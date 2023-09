Ngăn vụ đánh ghen, 1 cảnh sát khu vực ở Hà Nội bị đối tượng cầm dao đâm vào tay

Ngày 16/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng Công an Thành phố đã thăm hỏi, động viên Đại úy Hà Việt Anh - Cảnh sát khu vực Công an phường Đồng tâm, quận Hai Bà Trưng, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã biểu dương, tinh thần trách nhiệm của Đại úy Hà Việt Anh trong khi làm nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi phạm tội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội thăm hỏi, động viên Đại úy Hà Việt Anh. Ảnh: CACC

Đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng CATP phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng thực hiện tốt các chế độ, chính sách của lực lượng CAND với Đại úy Hà Việt Anh.

Về diễn biến vụ việc, theo Công an quận Hai Bà Trưng, khoảng 12 giờ 30 ngày 14/9/2023, Công an phường Đồng Tâm nhận được tin báo có vụ gây rối tại quán cà phê, địa chỉ 122 Trần Đại Nghĩa.

Chỉ huy Công an phường đã cử Đại úy Đặng Nam Phương và Đại úy Hà Việt Anh đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Quá trình này, Tổ công tác mặc sắc phục theo đúng điều lệnh Công an nhân dân và mang theo công cụ hỗ trợ.

Tại quán cà phê, qua sơ bộ nắm tình hình sự việc, có 2 đối tượng mâu thuẫn cá nhân do ghen tuông, trong đó có đối tượng Đào Mạnh Quân (SN 1980, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) đang cầm con dao loại gọt hoa quả, có ý định tấn công 1 người khác.

Đồng chí Phương và đồng chí Việt Anh yêu cầu Quân bỏ hung khí và mời về trụ sở làm việc, nhưng Quân không hợp tác và tiếp tục đe dọa thực hiện hành vi nguy hiểm.

Đồng chí Việt Anh quyết liệt ngăn cản, đối tượng đã dùng dao đâm trúng tay trái đồng chí Việt Anh, gây thương tích. Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, đồng chí Việt Anh cùng đồng chí Phương và lực lượng tăng cường đã khống chế và bắt giữ đối tượng.