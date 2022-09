Nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường quán karaoke 3 tầng cháy ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình dương. Ảnh: CTV

Đến 9 giờ sáng nay, ngọn lửa bên trong quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khói đen tiếp tục lan nhanh từ khu vực phía trước ra phía sau.

Hiện tại, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát cứu những người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh L.M

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, hiện đã có 13 người tử vong sau vụ cháy. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã giải cứu hơn 10 người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An). "Số người tử vong hiện vẫn còn đang thống kê", vị lãnh đạo này thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 6/9 tại quán karaoke 3 tầng này. Quán có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất.

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trên phía trên lầu của quán. Phát hiện bị cháy nhưng do ngọn lửa bít lối đi nên một số nhân viên và khách hát trong quán không thể tháo chạy mà bị mắc kẹt bên trong.



Lực lượng cảnh sát phòng, cháy chữa cháy dùng thang dài để cứu hộ những người bị mắc kẹt. Ảnh L.M

Một số nhân viên và khách trong quán đã liều mình nhảy xuống đất và bị thương. Nhiều xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác dập lửa đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Được biết, thời điểm xảy ra cháy, quán karaoke có rất đông khách, nhiều nữ nhân viên phục vụ. Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành đang nỗ lực hỗ trợ người bị nạn.