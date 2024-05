Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính: Thiếu chỗ ở an toàn, người thuê trọ bất an Sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính: Thiếu chỗ ở an toàn, người thuê trọ hoang mang

Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đã khiến 14 người tử vong. Đây là "hồi chuông" cảnh báo sự thiếu an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ trong ngõ sâu. Sau vụ việc, nhiều người thuê nhà trọ bày tỏ bất an, quan ngại.

Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến người thuê nhà hoang mang Chị Hà My (người thuê nhà trọ trong ngõ tại quận Hai Bà Trưng) cho biết, hiện chị và chồng cùng 2 người con đang thuê một căn phòng 40m2 tại một ngôi nhà 3 tầng trong ngõ. Thời gian gần đây, công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm hơn sau vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, thế nhưng vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính lại khiến cả chị và người thân trong gia đình bất an, thậm chí có phần hoảng sợ. "Tôi thực sự thấy hoang mang vì cũng đang thuê nhà trong ngõ, nếu không may có cháy thì rất khó xoay sở. Làm gì có ai muốn ở trong một căn nhà trọ chật hẹp, trong ngõ ngách nhỏ ngoằn ngoèo đâu, đôi khi vì hoàn cảnh không cho phép nên phải cố gắng bám trụ để mưu sinh. Nếu có điều kiện tốt hơn tôi cũng sẽ chuyển sang chỗ ở khác an toàn hơn", chị My chia sẻ. Người thuê nhà trong ngõ sâu lo lắng sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính (Ảnh: TN) Cũng là người thuê nhà trọ trong ngõ tại Hà Nội, anh Tiến Long (người thuê nhà trọ trong ngõ tại quận Đống Đa) cho biết với mức thu nhập hiện tại 10 triệu đồng/tháng nên chỉ đủ tiền thuê một căn hộ trong ngõ sâu. Anh Long cho biết thêm chỗ anh thuê hiện tại là 3,5 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện nước. "Sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính tôi cũng rất lo sợ vì thấy điều kiện phòng cháy trong ngõ sâu rất phức tạp. Mặc dù vậy, với điều kiện kinh tế và để đi làm gần tôi đành phải thuê nhà như vậy. Để thuê căn hộ chung cư hiện nay cũng phải 5 - 6 triệu đồng/tháng thì mức phí đó tôi không đáp ứng đủ", anh Long cho hay. Theo một số môi giới bất động sản, giá thuê chung cư ở Hà Nội tăng cao khiến giá thuê nhà cũng tăng theo. Trong đó, các loại hình căn hộ chung cư cho thuê, nhà trong ngõ, nhà trọ cũng tăng giá thuê, đặc biệt là khu vực các quận nội thành. Anh Quang Hào, môi giới bất động sản cho biết giá thuê nhà trong ngõ, nhà trọ cũng tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng so với thời điểm giữa năm 2023. Giá thuê nhà tăng phổ biến tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa,... đặc biệt là những nơi gần các trường đại học, cao đẳng. Mức giá thuê nhà trọ được người thuê quan tâm chủ yếu từ 3 - 5 triệu đồng/tháng, đây cũng là mức giá thuê phổ biến tại các phòng trọ sâu trong ngõ. "Giá thuê chung cư tăng khiến áp lực tăng giá thuê nhà của các chủ trọ kinh doanh cũng lên theo. Cùng với đó, nhu cầu thuê nhà trọ, kể cả nhà sâu trong ngõ tại khu vực nội thành là rất lớn. Đối tượng thuê chủ yếu là sinh viên vì nằm gần trường học hoặc người mới đi làm. Ngoài ra, nhu cầu thuê nhà trọ trong ngõ cao bởi hiện nguồn cung nhà ở giá rẻ đang ít nhất là các khu vực nằm trong vùng Vành đai 3. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người chọn phương án thuê nhà trọ trong ngõ", anh Hào nhận định. Anh Quang Hào cũng cho biết, sau vụ cháy chung cư mini lần trước nhu cầu thuê đối với phân khúc này sụt giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, sau một thời gian thì nhiều người lại tìm đến để thuê. Và đối với nhà trọ trong ngõ cũng không loại trừ khả năng tương tự với phân khúc chung cư mini. Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính "cảnh báo" tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ Theo UBND TP Hà Nội, qua rà soát thống kê, trên địa bàn thành phố có 2.980 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được đưa vào hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. Năm 2023, thành phố mới có 66/2.980 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC, đạt 7,3% (chỉ tiêu được giao là hoàn thành ít nhất 30%). Tuy nhiên, giai đoạn cao điểm như thời điểm giữa năm khi học sinh, sinh viên bước vào mùa thi, mùa tựu trường, nhu cầu thuê nhà trọ lại tăng mạnh. Trong khi đó, thành phố thiếu trầm trọng nguồn cung căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ thì người thuê nhà phải tính tới thuê nhà trọ trong ngõ sâu. Nhu cầu thuê nhà trong ngõ cao bởi thiếu nguồn cung nhà giá rẻ (Ảnh: TN) Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc chuyên trang Batdongsan.com.vn nhận định, trong bối cảnh mặt bằng giá bán căn hộ chung cư tăng cao lên tới 30-40%, người mua thực và nhà đầu tư thường sẽ có tâm lý chờ đợi và chuyển sang quan tâm mảng bất động sản cho thuê nhiều hơn. "Phân khúc chung cư, nhà trọ cho thuê đang đáp ứng nhu cầu của người lao động, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp. Nhu cầu cao cũng khiến mặt bằng giá cho thuê phân khúc này tăng nhiệt rõ rệt, khiến không ít người đi thuê nhà gặp áp lực lớn. Để khắc phục khó khăn tài chính, người thuê cần chủ động tìm nhà trọ, chung cư có diện tích nhỏ hơn hoặc nằm ở vị trí xa trung tâm Hà Nội để giảm gánh nặng, áp lực chi phí", ông Quốc Anh nhận định. Còn theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội, sự phát triển nở rộ của loại hình như nhà chung cư mini, nhà trọ trong ngõ xuất phát từ chính việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở giá rẻ, giá bình dân tại các đô thị hiện nay. Giá chung cư trong khu vực nội thành, thậm chí sát nội thành cũng quá cao so với thu nhập của đại bộ phận người dân. "Nhu cầu chỗ ở của người dân là có thực và rất nhiều người không đủ sức mua những căn chung cư có giá rao bán phổ biến trên 3 tỷ đồng tại khu vực nội thành. Trong khi, các dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở giá rẻ quá ít hoặc người dân rất khó đủ điều kiện để mua", ông Điệp nhận định. Ở trung tâm Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư mini, nhà cho thuê trong ngõ lại đang có những lợi thế nhất định so với các loại hình chung cư khác. Ưu thế đó chính là với quy mô diện tích nhỏ, nên căn nhà nhỏ trong ngõ với nhiều tầng có thể tọa lạc tại những nơi trung tâm nhất của Hà Nội, cũng như thời gian hoàn thành xây dựng nhanh, do đó người mua nhà chung cư mini thường không phải chờ đợi quá lâu.

