Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Trích xuất camera thu thập nhiều chứng cứ quan trọng

Chiều 9/9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) thông tin, cơ quan điều tra đã trích xuất camera của quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) bị cháy, thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Quyên cho biết, sau khi khởi tố vụ án vi phạm quy định về PCCC xảy ra tại quán karaoke An Phú, Cơ quan điều tra đã thu thập được dữ liệu từ camera xác định vụ cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke chứ không phải như thông tin ban đầu đưa ra là cháy từ phòng 303 (tầng 3).

“Sau khi xem lại camera vào sáng nay, thời điểm này, toàn bộ tầng 2 không có khách hát và cũng không có nhân viên trực ở đây. Ngoài ra, dữ liệu camera ở tầng 3 cũng cho thấy khi có khói bốc từ tầng 2 lên tầng 3, nhân viên của quán đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành…”, ông Quyên cho biết.

Liên quan đến thông tin “khi xảy ra cháy, các phòng karaoke vẫn có điện để hát và các phòng karaoke của quán có trang bị chốt cửa ở bên trong hay không?", đại tá Trịnh Ngọc Quyên giải thích: “Khi cháy xuất hiện ở tầng 2 thì điện ở tầng 3 không bị cúp và toàn bộ các phòng hát trên tầng 3 vẫn đang hát".

"Từ dữ liệu của camera cho thấy các nhân viên đã đi gọi cửa ở các phòng đang hát trên tầng 3 nhưng khách không theo hướng dẫn của nhân và vẫn tiếp tục hát”, ông Quyên cho hay.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương). Ảnh: Chinh Hoàng

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo ở Bình Dương hôm qua (8/9) có thông tin “khách chốt cửa lại, kéo nhân viên hát tiếp”, ông Quyên nói: “Tôi không có ý cung cấp thông tin khách chốt cửa lại hát tiếp mà ý thực tế là sau khi được nhân viên gọi cửa báo cháy, khách hát không theo hướng dẫn của nhân viên mà đóng cửa lại, sau đó, khi khói và lửa bốc lên thì khách hát chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa (nhà vệ sinh) lại dẫn đến bị ngạt khói”.

Sáng nay (9/9) bà Trương Thị Bích Hạnh (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương) thông tin với phóng viên, số liệu chính thức mà cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thống nhất công bố về số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke được tìm thấy tới thời điểm họp báo ngày 8/9 là 32 người.