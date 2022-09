Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết ở Bình Dương

Ngày 13/9, Viện Khoa học hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương). Vụ cháy khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của 32 người.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết ở Bình Dương.

Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn thành các thủ tục, ra quyết định khởi tố, điều tra vụ án "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại cơ sở karaoke nêu trên. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện ở trần tầng 2 sau đó lan lên tầng 3 của cơ sở kinh doanh này.

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ cháy sáng 8/9, chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết, quán karaoke trên đã được cấp "giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC" và liên tục được kiểm tra về an toàn PCCC vào các năm 2019, 2021, 2022, mà vẫn xảy ra hỏa hoạn để lại hậu quả thảm khốc như vậy khiến dư luận băn khoăn về công tác thẩm định PCCC của cơ quan chức năng.

Về vấn đề này, đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và thẩm định việc kiểm tra, đánh giá về an toàn PCCC với cơ sở có đầy đủ, có đảm bảo yêu cầu theo quy định hay không... Sau khi có kết quả, Cục Cảnh sát PCCC sẽ có kết luận và xử lý theo quy định các cá nhân, tổ chức nếu xác định có vi phạm.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại quán karaoke này có đảm bảo hay không.

"Một vấn đề nữa là xem xét việc khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy thông qua các yêu cầu của đơn vị quản lý có được thực hiện đầy đủ, kịp thời hay không để từ đó quy trách nhiệm cá nhân", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nói.