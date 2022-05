Lực lượng PCCC tỉnh Long An hơn 2 giờ đồng hồ mới đập được ngọn lửa, xe chở nhớt cháy trơ khung. Ảnh: CTV

Hơn 15h tại vị trí xảy ra vụ cháy thuộc km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An), lực lượng chữa cháy tiếp tục phun rửa mặt đường, dọn dẹp một số vật dụng rơi vãi trên tuyến giao thông và bắt đầu cho xe lưu thông trở lại lúc 15h30.

Chiếc xe bị cháy do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển.

Xe cứu hỏa của lực lượng PCCC tỉnh Long An đến hiện trường vụ cháy xe chở nhớt trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM. Ảnh: CTV

Công an đã cho xe cứu hộ đến để đưa chiếc xe tải bị cháy vào làn khẩn cấp.

Hiện lực lượng Công an PCCC tỉnh Long An vẫn đang khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy xe chở nhớt khiến giao thông trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, khoảng 12h45 ngày 4/5, tài xế điều khiển xe tải lưu thông theo hướng TP.HCM đi miền Tây, đến đoạn giữa cầu vượt số 7 qua số 8 thuộc ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhợn, TP.Tân An (Long An), xe bất ngờ bốc cháy.

Vụ cháy xe chở nhớt trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM không gây thiệt hại về người. Ảnh: CTV

Tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ hành khách các xe phía sau đã rời xe xuống khỏi tuyến cao tốc Trung Lương-TP.HCM để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV cho biết, lúc 12h40 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vụ xe tải mang BKS 65C-023.42 chở nhớt tự bốc cháy.

Vị trí xảy ra vụ cháy tại km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An). Chiếc xe do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển.