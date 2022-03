Vụ chồng dùng củi đánh vợ ở Sơn La: Nạn nhân có tình trạng suy đa phủ tạng

Clip: Toàn thân chị Me bị bầm tím do chồng dùng củi đánh. Nguồn: Ntxawm Muas Tsawb Xyooj.

Theo thông tin Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn cung cấp cho Dân Vệt: Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Me trong tình trạng sốc, huyết áp tụt, người bầm tím toàn thân; xét nghiệm có tình trạng suy đa phủ tạng do các vết bầm tím. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đang ổn định. Bệnh viện đang dùng thuốc vận mạch cho bệnh nhân. Tình trạng suy gan, suy thận của bệnh nhân phải đợi ngày mai xét nghiệm mới biết được có giảm hay không.

Chị Me bị chồng dùng củi đánh nhập viện. Ảnh: Ntxawm Muas Tsawb Xyooj.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 25/3, ông Mùa A Tếnh, bản Bún, xã Tân Xuân bảo vợ mình là chị Sồng Thị Me đi giặt quần. Thấy chị Me giặt nhanh nên ông Tếnh cho rằng quần chưa sạch và bắt chị đi giặt lại lần 2. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Tếnh đã dùng củi đánh vợ, khiến vợ bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, chị Me đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn. Ảnh: BVĐK huyện Mai Sơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, chị Sồng Thị Me lấy chồng và ông Mùa A Tếnh đều trải qua một lần trong hôn nhân. Chồng chị Me mất; còn ông Tếnh ly hôn vợ. Chị Me có hộ khẩu tại bản Tong Chinh, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đầu năm 2021, chị Sồng Thị Me và ông Mùa A Tếnh tổ chức ăn hỏi theo phong tục của người dân tộc Mông; chưa đăng ký kết hôn. Hiện, 2 vợ chồng có một đứa con 5 tháng tuổi.

Chiều nay (27/3), thông tin với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết đã chỉ đạo lực lượng Công an xã vào cuộc xác minh, điều tra.

Anh Mùa A Cạ, Trưởng bản Bún cho biết: Trước đây, ông Tếnh đã từng nhiều lần đánh vợ cũ dẫn đến bỏ nhau. Giờ lấy được vợ này, ông Tếnh cũng đã đánh 2 lần.