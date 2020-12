Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức ngày 24/12, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú thông tin về vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Ông cũng chỉ biết vụ việc thông qua báo chí chứ chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước cũng chưa có văn bản nào về vụ việc này.

"Do chưa có thông tin của cơ quan chức năng chính thức gửi NHNN nên chúng tôi cũng chưa nắm được chính xác đầu đuôi câu chuyện như thế nào" - Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói và thông tin thêm: Việc chuyển tiền ra nước ngoài, nếu chuyển qua tài khoản là qua ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đầu tư ra nước ngoài thì ngân hàng kiểm soát được.

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều hình thức khác chuyển tiền ra nước ngoài mà các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm quản lý, giám sát. Do đó, nếu việc chuyển tiền không qua ngân hàng thì ngân hàng rất khó quản lý, giám sát.

Như thông tin đã đưa trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an TP Hà Nội vừa lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 nghìn tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Trước đó, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với các bị can: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.