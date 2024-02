Thi thể bị phi tang trong khu Công nghệ cao TP.HCM chính là cô gái mất tích bí ẩn trước Tết: Nghi phạm khai gì?

Tối 13/2, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm, liên quan đến vụ việc cô gái 25 tuổi quê Đồng Nai, làm việc tại TP.Thủ Đức, mất liên lạc với gia đình những ngày giáp Tết. Trong ngày 13/2, nhiều phần thi thể nạn nhân được tìm thấy trong Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức.



Cô gái mất tích bí ẩn đã bị sát hại, phân thi thể trong khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức

Nạn nhân được xác định là chị Vi Thị T (SN 1999, quê Đồng Nai). Nghi phạm bước đầu được xác định là K., sống gần phòng trọ của nạn nhân.

Camera ghi lại thời điểm chị T vào nhà trọ sau đó không ra ngoài.

Bước đầu K. khai nhận, thấy chị T. chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết nên nhờ người này qua phòng trọ của mình để phụ khiêng đồ đạc.

Khi chị T. qua phòng của K. thì người này có ý định thực hiện hành vi đồi bại, nên bị T. chống cự. Do vậy, K. đã ra tay sát hại chị T., rồi hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

K. sau đó đã đem thi thể của chị T. đi phi tang tại khu vực vắng vẻ ở khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức. Ngoài ra, người này còn lấy một số tài sản của nạn nhân rồi đón xe khách về một tỉnh ở miền Trung lẩn trốn.

Khu vực nơi phát hiện nhiều phần thi thể chị T. là đoạn đường vắng trong khu Công nghệ cao. Ảnh: A.X.

Công an có mặt tại khu vực nhà trọ nơi chị T. thuê trọ. Ảnh: A.X.

Sau khi T. mất liên lạc với gia đình, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh, xác định K. là đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc cô gái mất liên lạc.

Tổ công tác đã di chuyển về một tỉnh miền Trung, làm việc với K.. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/2, sau giờ làm tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, chị T. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê để ăn Tết.

Tuy nhiên, gia đình không thấy chị T. về nhà, sau đó mất liên lạc. Đến sáng 9/2, người thân đã đến phòng trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, nơi chị T thuê ở.

Tại đây, gia đình phát hiện xe và đồ đạc của chị T. còn ở trong phòng, phóng bị khóa cửa, chiếc ba lô mà chị T. thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Qua hình ảnh từ camera nhà hàng xóm ghi lại, chị T về nhà trọ lúc sáng, từ sáng đến thời điểm bị mất liên lạc, không thấy người này ra ngoài.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.