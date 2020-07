Vụ công trình tiền tỷ sập do mưa: Đề nghị kiểm tra lại toàn bộ thiết kế

Ngày 28/7, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết UBND huyện vừa có báo cáo về sự cố tại Công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chấn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung" (huyện Đắk Mil).

Hiện trường vụ sập tại Công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung".

Trước đó, vào tuần trước, UBND huyện Đắk Mil thành lập Đoàn kiểm tra số 620. Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Đoàn kiểm tra số 620 đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (là chủ đầu tư xây dựng Công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung") và các đơn vị liên quan nhằm kiểm tra, đánh giá về sự cố sập công trình này.

Một bức tường dài 70m sập đổ hoàn toàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong quá trình thi công công trình nói trên, các hạng mục: Kè chắn đất và tường rào đã được thi công hoàn thiện và chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào bàn giao sử dụng. Nhưng do mưa to, lượng nước mưa quá lớn, kèm theo gió mạnh đã dẫn đến sạt trượt tường chắn và hàng rào.

Nền sân cũng nứt toác, gãy vỡ.

Tại hiện trường kiểm tra, đoạn kè chắn đất, cột, tường phía sau với chiều dài 70m bị gãy sập, nền sân sụt lún. Do một số đoạn kè bị nghiêng rất nguy hiểm, nhà thầu đã đào hạ bớt đất bên trong sân để giảm áp lực và phá bỏ một số đoạn hàng rào bị lật để tránh nguy hiểm đến tính mạng người dân, học sinh và tài sản xung quanh.

Hiện trường đã được rào chắn, gắn biển báo xung quanh phạm vi sự cố.

Chủ đầu tư cho rằng công trình sập là do thiên tai.

Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng công trình cho thấy, công trình có hồ sơ đầy đủ, đã được thẩm định theo quy định; thực hiện đầy đủ các biên bản nghiệm thu, có lấy mẫu kiểm định chất lượng theo quy định.



Đoàn kiểm tra đánh giá ban đầu nguyên nhân sự cố xảy ra là do thiên tai (do lượng nước mưa dồn quá lớn, mưa to kèm theo gió mạnh).

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil, sự cố sập tại công trình nói trên là sự cố cấp II, do đó, việc giám định nguyên nhân sự cố không thuộc thẩm quyền cấp huyện. Vì vậy, UBND huyện Đắk Mil đã có báo cáo đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra lại thiết kế toàn bộ công trình này. Đồng thời, UBND cũng đề nghị Sở Xây dựng lấy mẫu để giám định độ chặt nền của công trình.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo của huyện Đắk Mil về sự cố sập Công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chấn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung". Hiện, Sở đang tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế của công trình này.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung" có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Công trình có Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, do Công ty TNHH Deco thi công. Nhưng khi công trình chưa được nghiệm thu, ngày 20/5, một phần sân đa năng, kè chắn đất và khoảng 70m tường rào đã sập đổ.