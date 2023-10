Clip: Cột điện nằm chình ình giữa đường đã được rào chắn, lắp biển cảnh báo nguy hiểm sau phản ánh của Dân Việt.

Cột điện nằm giữa đường đã được rào chắn sau phản ánh của Dân Việt

Ngày 15/10/2023, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Cần sớm di dời cột điện nằm chình ình giữa đường ở huyện Cao Phong (Hòa Bình)" phản ánh về việc người dân xóm Trang Giữa (xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) bức xúc về tình trạng nhiều cột điện nằm giữa đường bê tông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan.

Cột điện nằm chình ình giữa đường, sau khi Báo Dân Việt phản ánh đã được rào chắn để cảnh báo nguy hiểm cho người dân và các phương tiện giao thông đi qua đây. Ảnh: Tuệ Linh.

Sau bài phản ánh, ngày 17/10, phóng viên Báo điện tử Dân Việt (PV), đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (QLDA) huyện Cao Phong và Điện Lực huyện Cao Phong.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hoài Nam – cán bộ kỹ thuật Ban QLDA huyện Cao Phong cho biết: Sau khi báo Dân Việt phản ánh, Ban đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành làm rào chắn và đặt biển báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông và người dân khu vực gần cột điện.

Ông Nam cho biết thêm: Trước đây, khi bắt đầu thi công, Ban đã thực hiện di dời các cột điện nằm giữa đường ra 2 bên. Tuy nhiên, vẫn còn một số cột điện chưa di dời được, do vướng mắc một số thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế. Hiện Ban đang phối hợp với Điện lực Cao Phong để sớm hoàn thành thủ tục và di dời cột điện trong thời gian nhanh nhất.

Biển cảnh báo được đơn vị thi công lắp đặt. Ảnh: Phạm Hoài.

Làm việc với PV, đại diện Điện lực Cao Phong cho biết, sau khi báo chí thông tin, Điện lực Hòa Bình đã có chỉ đạo với Điện lực Cao Phong. Sau đó, chúng tôi đã làm việc với Ban QLDA huyện Cao Phong sớm hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để nhanh chóng di dời những cột điện nằm giữa đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an toàn điện cho người dân.

"Trong ngày hôm nay, Điện lực Cao Phong đã phối hợp với Ban QLDA huyện và đơn vị thi công làm rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại cột điện nằm giữa đường. Qua đó, đảm bảo an toàn cho bà con trong thời gian chờ đợi hoàn tất các thủ tục để di chuyển cột điện đến vị trí an toàn", đại diện Điện lực Cao Phong nói.

Sau buổi làm việc, PV đã có mặt tại tuyến đường Hợp Phong để ghi nhận. Qua quan sát, PV nhận thấy cột điện ở giữa đường đã được rào chắn cẩn thận bằng cây tre, xung quanh giăng dây trắng đỏ và biển cảnh báo nguy hiểm.

Công tơ điện của một số hộ dân ở xóm Trang Giữa nằm cách mặt đường chỉ hơn 1 mét. Ảnh: Phạm Hoài.

Ổ cắm, dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Ảnh: Phạm Hoài.

Chị Bùi Thị Đậm, xóm Trang Giữa – hộ gia đình ở ngay gần cột điện giữa đường, phấn khởi: Sáng 17/10, chúng tôi nhìn thấy đơn vị làm đường đã tiến hành làm rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh cột điện giữa đường.

Vẫn còn hiểm họa rình rập vì công tơ điện quá thấp

Mặc dù sau khi báo Dân Việt phản ánh, Ban QLDA, đơn vị thi công và Điện lực Cao Phong đã kịp thời vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, theo quan sát của PV và phản ánh của người dân, một số cột điện cũ nằm trong tuyến đường chưa được di dời vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào.

Clip: Công tơ điện nằm quá thấp so với mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm rình rập cho người dân và trẻ em.

Ghi nhận của PV tại một số cột điện cũ nằm giữa đường bê tông chưa di dời có công tơ rất gần với mặt đường. Cụ thể, tại hai xóm Trang Trong và Trang Giữa đang còn một vài cột điện có hộp công tơ chỉ cách mặt đường bê tông trên dưới 1m.

Điều đáng nói, người dân xóm Trang Trong phơi nông sản ngay giữa chân cột điện có hộp bảo vệ công tơ không được khóa cẩn thận hoặc đã hư hỏng để lộ cả lõi dây dẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về sử dụng điện.

Công tơ điện nằm cách mặt đường khoảng 1m, trong khi hộp bảo vệ đã cũ, tiềm ẩn nguy hiểm rình rập. Ảnh: Tuệ Linh.

Người dân phơi nông sản ngay chân cột điện và công tơ điện. Ảnh: Tuệ Linh.

Chia sẻ với PV, chị Bùi Thị Tám, xóm Trang Trong, lo lắng: Trước đây, công tơ điện nằm cao hơn so với bây giờ nên an toàn. Tuy nhiên từ sau Tết đến nay, khi đơn vị thi công đổ bê tông đi qua đây đã khiến mặt đường được nâng lên nhiều so với ban đầu.

Vì vậy, hộp bảo vệ công tơ ở vị trí này nằm rất thấp so với mặt đường. Việc hộp bảo vệ công tơ hư hỏng nhẹ để lộ cả lõi dây rất điện, tiềm ẩn nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, nhất là đối với trẻ em hay nô đùa tại vị trí này vào buổi chiều.

"Chúng tôi mong muốn đơn vị làm đường và ngành điện sớm di dời cột điện và lắp đặt công tơ sang vị trí cao hơn ở cột mới đã chôn để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trẻ em", chị Tám kiến nghị.

Lõi dây dẫn điện lộ cả ra ngoài. Ảnh: Phạm Hoài.

Nắp đậy không còn gây nguy cơ mất an toàn điện. Ảnh: Phạm Hoài.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Chức – Trưởng xóm Trang Trong, cho biết: Sự việc cột điện nằm giữa đường và công tơ điện nằm thấp so với mặt đường đã được tôi kiến nghị, đề xuất với cấp trên nhiều lần qua các đợt tiếp xúc cử tri.

Thực trạng những cột điện nằm giữa đường và công tơ điện được treo quá thấp so với mặt đường để lộ cả lõi dây dẫn đang tiềm ẩn mối nguy hiểm rình rập đối với người dân, đặc biệt là trẻ em. Chỉ cần người dân bất cẩn hoặc trẻ em nghịch ngợm cùng với việc rò rỉ điện do thời tiết thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn thương tâm về điện.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Ban QLDA và ngành điện lực Cao Phong khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn thiếu để di dời toàn bộ những cột điện đang nằm trên mặt đường mới; đồng thời kiểm tra, rà soát lại những công tơ cũ, xuống cấp cách mặt đường quá thấp đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.