Vụ "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản liên quan cán bộ thanh tra, lãnh đạo quận Hà Đông

Chiều 19/12, tại họp báo Bộ Công an, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan Tập đoàn Mường Thanh và ông Lê Thanh Thản, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 5/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Tổng Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ án này liên quan dự án CT6 Kiến Hưng.

Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng.

"Có hai nhóm hành vi vi phạm: Nhóm hành vi lừa dối khách hàng, làm giả, vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng, riêng cá thể hoá trách nhiệm của ông Thản thì rõ rồi, không phải bàn cãi gì nữa. Tuy nhiên, trong cùng một vụ án này lại có thêm nhóm hành vi về thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, thuộc về trách nhiệm của các cán bộ Thanh tra phường Kiến Hưng, Thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông thời điểm đó...", Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, với nhóm hành vi về thiếu tinh thần trách nhiệm thì Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, chuyển sang Viện KSND, tuy nhiên Viện lại trả lại hồ sơ để bổ sung.

Vụ án này liên quan đến cán bộ, đảng viên, do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã báo cáo Thường vụ Thành uỷ trước đây để đưa vào diện vụ án do Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo.

"Cách đây 2 tuần, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố vừa họp chỉ đạo các cơ quan điều tra, về quan điểm, đường lối xử lý. Thời gian tới chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo, đưa vụ án ra truy tố, xét xử...", ông Trung nói.

Theo tài liệu điều tra, "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 phòng), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông…

Sau khi được UBND TP.Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo Công ty Bemes thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống.

Tuy nhiên, dự án CT6 Kiến Hưng đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt khi 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng có tổng cộng 1.582 căn hộ (quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn). Ngoài ra, chủ đầu tư đã tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700 m2 lên hơn 6.800 m2, khối tháp A từ hơn 1.100 m2 lên gần 2.500 m2, còn khối tháp B từ gần 1.100 m2 lên hơn 1.900 m2.

Riêng tòa tháp CT6C xây thêm có 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo. Ngoài ra, phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ.

Do đó, đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ. Các căn hộ thuộc dự án của ông Thản có giá thành rẻ nên bán hết chỉ trong thời gian ngắn.