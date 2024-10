Vụ đàn hổ bị chết do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa xác định được nguồn lây tại khu du lịch ở Đồng Nai, Long An Vụ đàn hổ bị chết do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa xác định được nguồn lây tại khu du lịch ở Đồng Nai, Long An

Sau vụ hổ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, kết quả xét nghiệm tiếp theo với các loài gia cầm (là đối tượng mẫn cảm) đã không phát hiện thêm virus cúm A/H5N1 trên các mẫu vật phẩm.