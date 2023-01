Vụ đánh ghen bằng xăng ở Quảng Nam: Củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự về hành vi giết người

Chiều 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin xung quanh vụ việc đánh ghen xảy ra ở huyện Duy Xuyên.

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền...", Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Theo Công an Quảng Nam cung cấp, do nghi vấn Đàm Thị Mỹ Duyên (SN 1995, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nên sáng ngày 26/1, Nguyễn Thị Diễm Phượng (SN 2000, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, là vợ của Nguyễn Văn Huy) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (SN 1979, trú cùng địa chỉ trên) tìm Đàm Thị Mỹ Duyên để đánh ghen.

Vụ đánh ghen bằng xăng ở Quảng Nam, Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự về hành vi giết người. Ảnh: T.H chụp màn hình

Đến khoảng 8h15 cùng ngày (26/1), Phượng và bà Nhất phát hiện Huy đang cõng Duyên trên lưng đi ra từ quán karaoke Quang Vinh (tại đoạn đường Trương Chí Cương thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tại đây, bà Nhất lao vào đánh Huy và Duyên, sau đó Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nhựa loại 1.500ml tưới vào người Duyên và dùng bật lửa đốt làm Duyên bị bỏng nặng (xăng và bật lửa đã được Phượng chuẩn bị sẵn trước đó).

Bên cạnh đó, vụ cháy đã làm Phượng bị bỏng bàn tay trái; trong quá trình dập lửa và cứu Duyên, Huy bị bỏng hai bàn tay; cả ba đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.