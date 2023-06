Vụ đề thi ở Hà Nội bị in mờ: "Vẫn chấp nhận kết quả nếu các em làm đúng là nhân văn nhất"

Sáng sớm ngày 12/6, rất đông phụ huynh có mặt tại Sở GDĐT Hà Nội phản ánh việc đề thi Toán in kém chất lượng, không rõ mực, gây hiểu lầm cho học sinh. Theo đó, ở câu 3, ý 1 yêu cầu học sinh giải phương trình. Tuy nhiên, do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành -2.



Rất đông phụ huynh có mặt tại Sở GDĐT Hà Nội phản ánh vụ đề thi. Ảnh: Tào Nga

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc này mọi người nên tin tưởng vào Hội đồng chấm thi.

"Tôi tin rằng những thành viên trong Hội đồng sẽ có quyết định đúng đắn. Từ đó, họ sẽ căn cứ vào những quy chế, tình huống cụ thể để đưa ra phương án phù hợp nhất, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh", ông Lâm chia sẻ quan điểm.

PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho rằng, trong trường hợp này phải xem xét ai chịu trách nhiệm. Nếu phần in ấn, kỹ thuật kiểm soát đề thi không chỉn chu dẫn đến hậu quả các em thí sinh hiểu sai đề thì đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý.

"Nếu cơ quan quản lý gây ra thiệt hại cho các em thì chính khâu quản lý này phải tính toán để các em không bị thiệt thòi. Nếu trường hợp các em sai phải chịu trách nhiệm, vấn đề ở chỗ Hội đồng chấm thi phải xem cái sai từ nguyên nhân nào.

Có thể vẫn chấp nhận kết quả đối với phép tính -2 nếu các em làm đúng là nhân văn nhất. Chúng ta phải xuất phát từ quyền lợi của các em, xem xét những nguyên nhân nào làm thiệt hại với các em để loại trừ ra, luôn luôn vì học sinh và không quá máy móc", PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ nói thêm.

Đề thi khiến nhiều học sinh hiểu lầm. Ảnh: PHCC

Khoảng 8h sáng nay, 35 phụ huynh có mặt đã cùng nhau ký đơn kiến nghị và nộp đơn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GDĐT Hà Nội liên quan đến vụ việc đề thi môn Toán vào lớp 10 bị in mờ.

Trong đơn kiến nghị, nhiều phụ huynh cho hay, do đề thi quá mờ, cộng thêm việc trong đề còn nêu rõ: "Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm", hoặc có một số học sinh hỏi và nhận được câu trả lời là "đề thế nào thì cứ làm như thế"... nên các học sinh hiểu đoạn đứt quãng của dấu gạch ngang phân số của phương trình thứ nhất là dấu "-". Do đó, các phụ huynh đề nghị Sở GDĐT Hà Nội xác minh, làm rõ và có phương án giải quyết sự việc.

Các phụ huynh hy vọng, trong trường hợp đề in mờ khiến học sinh hiểu nhầm, nếu đáp án khác với đáp án của Sở nhưng vẫn làm đúng các bước theo chương trình đã học (theo đề hiểu nhầm), Sở GDĐT Hà Nội có thể xem xét, linh hoạt để ghi nhận đáp án và tính điểm cho các thí sinh.

Phụ huynh mong muốn Sở GDĐT xem xét vụ việc. Ảnh: Tào Nga

Trước đó, sau khi kết thúc buổi thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh đề thi mắc lỗi in ấn ở câu giải hệ phương trình, khiến học sinh hiểu nhầm và làm sai. Cụ thể, ở đề thi môn Toán, tại ý 1 câu III, đề bài yêu cầu thí sinh giải hệ phương trình.

Tuy nhiên, ở một số đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang ở phương trình thứ nhất bị đứt quãng, không liền mạch, khiến nhiều học sinh lầm tưởng là có dấu (-) ở phía trước. Theo đó, thay vì 2/(x-3), nhiều học sinh đã nhìn nhầm thành -2/(x-3), từ đó giải ra kết quả sai.

Các phụ huynh có con bị hiểu nhầm vì lỗi in ấn cho rằng đề thi của một kỳ thi quan trọng khiến học sinh hiểu nhầm là khó chấp nhận và mong Sở GDĐT có phương án xem xét.

Cũng không ít ý kiến cho rằng có thể nhận ra đây là lỗi in ấn rõ ràng và một phần lỗi cũng đến từ chính các học sinh khi không hỏi lại chính cán bộ coi thi.

Một số phụ huynh lại cho rằng các học sinh ở trong phòng thi chịu áp lực về tâm lý nên việc đọc và hiểu nhầm thành dấu "-" cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm.

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội thông tin trong thời gian học sinh làm bài thi môn Toán (từ 8h đến 10h ngày 11/6), Sở và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc buổi thi môn Toán, Sở GDĐT mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh.

Vị này cho hay, hiện, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên/có lớp chuyên. Vì vậy, các các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly.

"Sở GDĐT Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh cụ thể, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh", vị này nói.