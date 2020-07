Vụ Đường Nhuệ: CA Thái Bình phản hồi gì về đề nghị thay cơ quan điều tra của chủ DN Lâm Quyết?

Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình đã nhận được 8 đơn của ông Nguyễn Văn Lâm và bà Phạm Thị Quyết, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, đề nghị nhiều nội dung liên quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt đoạt tài sản" do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra và vụ việc ông Lẫm, bà Quyết tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ, đập phá lấy tài sản của Công ty Lâm Quyết, đe dọa giết người, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình thụ lý giải quyết trước đây.

Không thay đổi Cơ quan điều tra và Điều tra Viên

Trả lời những vấn đề liên quan đến sự việc này, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đối với đề nghị Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thay đổi Cơ quan điều tra (Phòng điều tra) và Điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh là không có căn cứ.

"Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra vụ án theo thẩm quyền, đã kết thúc điều tra. Quá trình điều tra, giải quyết vụ án trước đây và hiện nay theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật", - Thông báo nêu rõ.



Ông Nguyễn Văn Lâm và bà Phạm Thị Quyết.

Đối với việc ông Lâm và bà Quyết cho rằng vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, vì: "Dấu hiệu của tội danh hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, các tội danh này đều có mức khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù giam, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 9 Bộ luật hình sự".

Công an Thái Bình nhận định, các điều luật trong Bộ luật hình sự có nhiều Khoản, tương ứng với từng Khoản quy định khung hình phạt khác nhau. Việc xác định thẩm quyền điều tra căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt quy định tại Khoản được áp dụng không căn cứ vào mức hình phạt cao nhất trong Điều luật được áp dụng.

Vì vậy, không có căn cứ xác định, vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình.

Không có việc quy kết bị can bỏ trốn để kết tội từ đó làm sai lệch hồ sơ vụ án

Đối với vấn đề ông Nguyễn Văn Lâm và bà Phạm Thị Quyết cho rằng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không khám nghiệm hiện trường Công ty Lâm Quyết theo đề nghị của bị can để chứng minh có việc Nguyễn Xuân Đường cướp phá công ty và lấy giấy tờ, tài sản là bao che cho Nguyễn Xuân Đường và trù dập bị can; Cơ quan điều tra quy kết các bị can bỏ trốn, coi đây là một trong những căn cứ kết tội là làm sai lệch hộ Sơ vụ án; Kết luận điều tra vụ án là quyết định trái pháp luật.

Công an Thái Bình cho biết, Vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" mà ông, bà bị khởi tố bị can và vụ việc ông, bà tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ, đập phá lấy tài sản của Công ty Lâm Quyết, đe dọa giết người là hai vụ, việc khác nhau.

Trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", việc tiến hành các hoạt động điều tra và ban hành Bản kết luận điều tra vụ án theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật; không có việc bao che cho Nguyễn Xuân Đường: không có việc quy kết bị can bỏ trốn để kết tội từ đó làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Tiếp đó, ông Lâm và bà Quyết đề nghị làm rõ, xử lý cá nhân có vi phạm trong việc thu giữ, quản lý, bảo quản chiếc xe ô tô Camry. Công an Thái Bình cho rằng, chiếc xe ô tô Camry được phát hiện, kiểm tra vi phạm hành chính, sau đó đã được thu giữ, quản lý, bảo quản theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự (có Quyết định của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự), phục vụ điều tra, truy tố, xét xử vụ án,

Ngoài ra, với yêu cầu xác định thiệt hại đã gây ra cho gia đình và bồi thường theo quy định pháp luật của hai bị can. Công an Thái Bình cho biết, trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận ông, bà bị kết tội sai thì được xem xét bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vụ án hiện nay còn đang được điều tra lại theo thủ tục chung.

Đối với việc ông Nguyễn Văn Lâm và bà Phạm Thị Quyết đề nghị các cơ quan chức năng giao lại Công ty TNHH Lâm Quyết cho gia đình ông bà để có nơi ăn nghỉ và phục vụ sản xuất, Công an Thái Bình trả lời, quá trình điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Cơ quan điều tra không kê biên, không quản lý Công ty TNHH Lâm Quyết.