Hứa giao đất nền để người dân xây nhà

Báo Dân Việt đã đăng bài: "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/9/2022). Nội dung bài báo phản ánh xung quanh nỗi bức xúc của hàng chục hộ dân góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án nhà ở Tân An Huy, do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Sau hơn 18 năm góp vốn, đến nay, các hộ dân vẫn chưa được chủ đầu tư giao đất nền để xây nhà, như đã cam kết. Trái lại, gần đây, Công ty Tân An Huy còn bộc lộ ra văn bản… "tiền hậu bất nhất", trái ngược với cam kết trước đây của chính doanh nghiệp này.

Nhiều hộ dân góp vốn đầu tư tại dự án, nhưng 18 năm vẫn chưa nhận được đất xây nhà. Người dân đã nhiều lần căng băng rôn đòi đất tại hiện trường dự án. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể: Tại các "Hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhận đất nền nhà" do Công ty Tân An Huy ký kết với hàng loạt khách hàng từ năm 2004, Công ty Tân An Huy đã cam kết:

Sau khi khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn, công ty sẽ "lập biên bản bàn giao đất nền, hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận cho việc xây dựng nhà ở trên đất nền đúng theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt".

Sau khi khách hàng hoàn tất việc xây dựng nhà ở trên phần diện tích đất của mình, Công ty Tân An Huy sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp "Giấy chứng nhận QSDĐ và sở hữu nhà ở" cho khách hàng.

Như vậy, việc lập "Biên bản bàn giao nền đất ở" cho khách hàng, khi khách hàng đã hoàn thành trách nhiệm góp vốn tại hợp đồng góp vốn, là việc làm cần thiết, phù hợp với luật pháp và là phần cam kết không thể thiếu trong quá trình hợp tác thực hiện dự án nhà ở.

Từ cơ sở trên, thời gian qua, Công ty Tân An Huy đã cấp các "Biên bản bàn giao nền đất ở" cho những khách hàng đã thực hiện xong việc góp vốn đầu tư tại dự án khu nhà ở Tân An Huy.

Đất nền không giao cho khách hàng xây nhà, cò bán đất thì công khai môi giới bán các lô đất do khách hàng bỏ vốn đầu tư cách đây 18 năm. Ảnh: Hoàng Hưng

Tại các "Biên bản bàn giao nền đất ở", Công ty Tân An Huy thể hiện rất rõ việc "tiến hành cắm mốc, đo đạc xác định diện tích, vị trí và bàn giao ranh mốc lô đất đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và thống nhất công tác xây dựng nhà ở tại hiện trường…".

Ngoài ra, tại các biên bản này, chủ đầu tư cũng quy định cụ thể các điều khoản về việc ép cọc, xây dựng nhà, mẫu nhà phải theo đúng mẫu do chủ đầu tư phê duyệt, thời gian xây dựng là 24 tháng…

Sẽ thu hồi "biên bản bàn giao nền", vì trái luật (?!)

Mặc dù rất nhiều "Biên bản bàn giao nền đất ở" nêu trên đã được cấp cho khách hàng; nhưng bất ngờ, ngày 6/5/2022 vừa qua, ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Tân An Huy – lại ra công văn số 17/2022/CV-TAH, gửi khách hàng.

Trong công văn này, ông Tuấn cho rằng: "Biên bản bàn giao nền mà trước đây ông Lê Anh Tuấn (tức Tổng giám đốc Công ty Tân An Huy vào năm 2004 - PV) đã bàn giao cho khách hàng là trái với quy định pháp luật về nhà ở, nên Công ty sẽ thông báo thu hồi biên bản giao nền này".

Chủ đầu tư viện dẫn lý do: "Bởi vì dự án khu nhà ở Tân An Huy tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do công ty làm chủ đầu tư là dự án nhà ở, chứ không phải phân lô bán nền. Do đó, khách hàng không đồng ý hoàn trả biên bản giao nền cho công ty, công ty sẽ ra thông báo hủy bỏ biên bản giao nền đúng theo quy định của pháp luật" (?!).

Một góc dự án khu nhà ở Tân An Huy đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật. Cuối đường, phía bên phải là căn nhà trong 14 căn đã được Công ty Tân An Huy giao đất để khách hàng xây dựng nhà. Ảnh: Hoàng Hưng

Ông Nguyễn Đức Hoàng (trú phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ) – khách hàng hợp đồng góp vốn đầu tư tại dự án Tân An Huy – nói: "Hợp đồng góp vốn của tôi ký kết với Công ty Tân An Huy từ năm 2004. Tiền góp vốn đã nộp đủ, năm 2009 lãnh đạo công ty đã ra "Biên bản bàn giao nền đất ở" để tôi tiến hành xây dựng nhà, tại lô C.24 (120m2).

Vậy mà giờ đây, cũng chính lãnh đạo công ty lại phủ nhận "Biên bản bàn giao nền đất ở" là … trái luật (?). Vì sao một văn bản, chính doanh nghiệp ban hành, lại "tiền hậu bất nhất", Tổng giám đốc đời sau phủ định Tổng giám đốc đời trước ?".

Trong khi đó, tại Kết luận thanh tra số 02/KLTT-P3 ngày 4/1/2018 của Thanh tra TP.HCM, về việc "chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy", không kết luận việc Công ty Tân An Huy ban hành các biên bản trên là vi phạm luật pháp.

Thanh tra TP chỉ đề cập tới 14 lô đất mà Công ty Tân An Huy bàn giao cho khách hàng xây dựng "không đúng quy hoạch được duyệt từ thời điểm năm 2011".

Toàn bộ 14 căn nhà trên đều xây dựng theo bản vẽ thiết kế của Công ty Tân An Huy, nhưng sai quy hoạch được duyệt, cụ thể:

Phát sinh tầng hầm và tầng áp mái, tăng chiều cao toàn công trình, nhưng phù hợp một số chỉ tiêu quy hoạch như: khoảng lùi công trình, mật độ xây dựng…

Nhiều lô đất được khách hàng đầu tư, nhưng đang bị cò đất mang ra rao bán, chuyển nhượng công khai tại hiện trường dự án Tân An Huy. Ảnh: Hoàng Hưng

Đặc biệt, tại Kết luận thanh tra số 02, Thanh tra TP.HCM đã yêu cầu Công ty Tân An Huy phải "khắc phục các vi phạm xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại khu thấp tầng dự án đúng quy hoạch được duyệt". Công ty Tân An Huy phải chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của khách hàng đã góp vốn đầu tư tại dự án, theo quy định của pháp luật.

Rõ ràng, việc khách hàng đã hoàn tất góp vốn đầu tư, được chủ đầu tư lập biên bản bàn giao nền đất ở, hoàn toàn đúng cam kết đã ký tại Hợp đồng góp vốn và phù hợp quy định của luật pháp. Nhưng Công ty Tân An Huy lại "tiền hậu bất nhất", bỏ qua chỉ đạo của Thanh tra TP, không bàn giao nền đất cho khách hàng theo cam kết.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.