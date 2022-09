Vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Hé lộ vai trò của người phụ nữ 39 tuổi

Ngày 29/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can "vụ giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cụ thể, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt"; khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP.Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Hai bị can trên liên quan đến vụ việc Bàng hoàng nhận được tro cốt con trai sau gần 1 tháng gửi vào cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển mà Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra và Dân Việt đã thông tin. Hiện nay, do bà Bích đang mang thai và ông Quang bị tàn tật nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã cấm đi khỏi nơi cư trú mà không bắt tạm giam hai bị can trên.

Được biết, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định bà Bích có biết việc cháu Q tử vong và đã có giúp sức để ông Quang hỏa thiêu thi thể cháu Q.

Căn nhà ông Quang thuê lại của người dân để "điều trị" cho cháu N.L.M.Q tại TP.Bảo Lộc liên quan đến vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt. Ảnh: CTV

Cụ thể, sau khi 2 người trên biết cháu Q tử vong đã bàn nhau đưa cháu Q về gia cho gia đình. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông N là bố cháu Q đang bị bệnh, sợ gia đình bị sốc nên ông Quang và bà Bích đã không thông báo cho gia đình cũng như cơ quan chức năng mà tự thiêu thi thể cháu Q.

Đặc biệt, quá trình thiêu thi thể cháu Q không chỉ có mình ông Quang mà có sự giúp sức của bà Bích. Hơn nữa, địa điểm thiêu thi thể cháu Q không phải ở huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) mà là tại khu vườn của ông Quang tại Đắk Lắk.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin vụ việc anh N.H.N gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q (SN 2019) tử vong bất thường sau khi được gửi vào một cơ sở chữa bệnh trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ qua bài viết Bàng hoàng nhận được tro cốt con trai sau gần 1 tháng gửi vào cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển.