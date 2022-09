Vụ gửi trẻ chậm phát triển đi chữa bệnh, nhận về tro cốt: Nộp mẫu xương cốt cho công an

Về vụ "Bàng hoàng nhận được tro cốt con trai sau gần 1 tháng gửi vào cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển" mà Dân Việt thông tin, sáng 12/9, trao đổi với PV, anh N.H.N (trú TP.Huế) - bố cháu N.L.M.Q (SN 2019) cho biết, gia đình anh đã mang mẫu xương cốt cháu Q cùng mẫu tóc của mẹ cháu bé nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà ở TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - nơi cháu Q được chữa bệnh chậm phát triển. Ảnh: GDND cung cấp

Theo anh N, sau khi tiếp nhận mẫu xương cốt của cháu N cùng mẫu tóc của mẹ cháu bé, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiến hành trưng cầu giám định và để có kết quả giám định có thể sẽ phải mất thời gian nhiều tháng.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, sau một thời gian tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến việc cháu N.L.M.Q tử vong bất thường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm từ gia đình anh N.

Lý do mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra để tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm là do cơ quan này cho rằng "chưa có kết quả giám định và đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng chưa có kết quả".

"Tôi mong Công an tỉnh Lâm Đồng sớm vào cuộc để xác định mẫu xương cốt mà ông Quang đưa cho gia đình tôi có phải là xương cốt của con trai tôi không và sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu. Công an cũng cần làm rõ vì sao ông Quang lại tự ý đốt xác cháu khi không có sự đồng ý của bất kỳ ai trong gia đình tôi", anh N cho biết.

Theo anh N, ngoài việc nghi ngờ ông Lê Minh Quang (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP.Huế) đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q tử vong, ông Quang còn có dấu hiệu lừa đảo gia đình anh.

Cụ thể, theo anh N, trước khi tiếp nhận cháu Q, ông Quang cho biết cháu bé sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập. Tại biệt thự này có bể bơi riêng và có 1 ê-kíp riêng chăm sóc cháu Q, gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ô tô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 người chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 người trợ lý chăm sóc và ngủ lại bên cháu. Ông Quang khẳng định cháu Q sẽ được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 giờ, kể cả lúc ngủ...

Ông Lê Minh Quang (bìa phải) tại đám tang cháu Q. Ảnh: GĐCC

Tuy nhiên, sau khi nhận hũ tro cốt từ ông Quang, gia đình anh N lặn lội vào Lâm Đồng để tìm hiểu sự việc thì phát hiện sự thật không như ông này quảng cáo. Cụ thể, nơi ông Quang dùng làm cơ sở chữa trị cho cháu Q thực tế chỉ là một ngôi nhà trọ mà ông Quang thuê lại của một người dân ở địa chỉ số 54/39 đường Phan Chu Trinh, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây không có biệt thự, bể bơi và hoàn toàn không có ê-kíp chăm sóc cháu Q như ông Quang đã quảng cáo.

Anh N cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, ông Quang đã trả lại cho gia anh 600 triệu đồng tiền chi phí điều trị 3 tháng mà gia đình đã nộp cho ông Quang.

Như Dân Việt đã thông tin, gia đình anh N.H.N đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q tử vong bất thường sau khi được gửi cho ông Quang điều trị bệnh chậm phát triển trí tuệ.

Theo đơn của anh N, biết vợ chồng ông Quang có nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ, ngày 3/3/2022, anh N đưa cháu Q vào TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng giao cho ông Lê Minh Quang để ông này chữa trị cho cháu Q. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng.

Đơn của anh N.H.N gửi đến cơ quan công an tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh tử vong bất thường sau khi được gửi cho ông Lê Minh Quang chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ. Ảnh: T.H

Sau khi tiếp nhận cháu Q, ông Quang đưa cháu bé này về cơ sở của mình để chăm sóc, điều trị. Một thời gian sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc Covid-19 và đang điều trị. Đến khoảng 11 giờ ngày 27/3/2022, vợ chồng ông Quang ra Huế giao cho vợ chồng anh N hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu Q.

"Tại buổi gặp, ông Lê Minh Quang cho biết cháu bị mắc Covid-19, qua đời lúc 3 giờ ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông Quang đã tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe cá nhân biển kiểm soát 51H-935.47. Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Quang thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì", anh N bức xúc.

Vợ chồng anh N nghi ngờ ông Lê Minh Quang đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q chết nên đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, nội dung tố cáo của anh N về việc cháu Q chết xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã chuyển tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, gia đình anh N cũng đã trực tiếp gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị điều tra làm rõ cái chết của con trai.