Vụ hàng chục trinh sát phá sới gà giữa rừng: Mánh khóe của "ông trùm" Thành "bánh"

Ngày 1/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ triệt phá sới bạc trên địa bàn huyện Xuân Lộc, Cẩm My giáp ranh với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi 2 đối tượng cầm đầu của sới bạc này là Công Thành (Thành "bánh") và Chín Long (đều ngụ huyện Xuân Lộc) ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 16h45 ngày 31/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà chuyên nghiệp tại địa bàn huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ giáp ranh với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn giữa đồi rẫy um tùm cây. Tuy nhiên, với sự áp sát kịp thời, toàn bộ 33 đối tượng tham gia tụ điểm đánh bạc đã bị lực lượng Công an khống chế.



Các đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Tụ điểm đánh bạc này được tổ chức dưới hình thức đá gà ăn tiền. Thời gian tổ chức từ 9h đến 14h các ngày trong tuần, số lượng người tham gia khoảng từ 40 đến 50 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.Theo kết quả điều tra ban đầu, để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc an toàn, Thành "bánh" và Chín Long thường chọn những địa điểm hoang vắng trên những đồi tràm, vườn cây rậm rạp. Sau đó chúng liên hệ và hẹn các con bạc qua điện thoại theo địa điểm đã bố trí trước đó, đồng thời cắt cử một số đối tượng đàn em cảnh giới từ xa.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để triệt phá tụ điểm đánh bạc này, hàng chục trinh sát phải vượt qua nhiều ngỏ hẽm bùn lầy, vượt hàng chục km mương, rẫy cây cối um tùm, vượt qua những đồi tràm nhiều giờ liền mới có thể tiếp cận điểm đánh bạc.