Vụ "hỗn chiến" tại cảng quốc tế An Thới - Phú Quốc: Khởi tố vụ án và 7 bị can

Liên quan vụ "hỗn chiến" tại cảng quốc tế An Thới (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) vào chiều 29/4, Công an TP.Phú Quốc đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có đối tượng Vũ Mạnh Cường (đối tượng mặc áo thun trắng, hung hãn đánh ngã một người dân, sau đó tiếp tục dùng chân đá vào đầu của nạn nhân).

