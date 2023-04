Phú Quốc: Hỗn chiến tại cảng quốc tế An Thới, 5 người bị thương

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 26/4, trên mạng xã hội tại TP. Phú Quốc xuất hiện clip về việc giữa người dân và lực lượng bảo vệ cảng quốc tế của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới xảy ra xô xát làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.



Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới, đơn vị liên quan vụ xô xát chiều 26/4. Ảnh: PV

Sáng 27/4, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Minh - Chủ tịch UBND phường An Thới, TP.Phú Quốc xác nhận: Vụ hỗn chiến giữa người dân và lực lượng bảo vệ cảng quốc tế của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới là có thật. Đến sáng nay tình hình tại cảng đã ổn định.

Khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng công an thành phố đã đến hiện trường ổn định tình hình. Vụ việc đã làm 3 người bị thương, 2 người bị xây xát nhẹ, công an đang tạm giữ những đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ông Lê Quang Minh cũng thông tin thêm, cảng quốc tế An Thới trước đây do nhà nước quản lý, nhưng thời gian gần đây cảng do Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới trúng thầu với giá 960 tỷ đồng, khai thác trong vòng 50 năm.

Cảnh hỗn chiến chiều 26/4 giữa lực lượng bảo vệ công ty này và tiểu thương dẫn đến 5 người bị thương. Ảnh cắt từ clip

Tiểu thương bức xúc vì giá thuê cao

Sau khi trúng thầu công ty tiến hành tiếp quản, ra bảng giá thuê mới. Theo các tiểu thương, do giá quá cao so với trước đó, dẫn đến tình trạng phản ứng của người dân đã kinh doanh lâu năm trước đó.

"Hiện tại sau đại dịch Covid-19 kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân cũng eo hẹp, việc ra giá quá cao trong thời điểm hiện tại là không nên. Theo tôi, khi công ty đưa ra giá thuê cần phải tính đến vấn đề xã hội học, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các tiểu thương khi thuê gian hàng ở đây để buôn bán, nên tham khảo mức giá đối với cơ quan nhà nước thì hợp lý hơn"- ông Minh nói.

Trao đổi với chúng tôi, một số tiểu thương từng buôn bán ở Cảng An Thới cho biết: Trước đây, những hộ kinh doanh ở đây được thuê với giá 500.000 đồng/tháng, nhưng khi Namas An Thới tiếp quản nâng giá cho thuê lên tới 60 triệu đồng/tháng và phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng.

Công ty còn quy định, xuồng đưa rước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng/tháng; ca nô từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng; khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng/ 1 lượt người (trước đây không thu phí).

Khu vực cảng quốc tế An Thới sáng nay đã trở lại bình thường. Ảnh: PV

Với mức giá này nhiều tiểu thương buôn bán ở cảng, các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, cano cho rằng, giá cao như vậy là bất hợp lý, trong tình trạng hiện nay tình hình kinh tế khó khăn thì cần phải có cơ chế giá hợp lý để đảm bảo quyền lợi của các bên.

Để nắm rõ vụ việc, phóng viên liên hệ qua điện thoại của ông Lê Quang Duy - Giám đốc Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới, nhưng không được.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 16h ngày 26/4, khoảng 15 bảo vệ của công ty và một hộ dân xảy ra cự cãi. Lãnh đạo Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới liên hệ Công an phường An Thới hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự.

Khi lực lượng công an và bảo vệ dân phố đến hiện trường đã yêu cầu phía công ty tạm dừng việc di dời các hộ dân đang buôn bán ra khỏi cảng biển quốc tế An Thới. Phía công ty đồng ý.

Tuy nhiên một lúc sau, một số bảo vệ của công ty và người dân xảy ra xô xát, dẫn đến hậu quả làm 5 người dân ngụ phường An Thới bị thương.

Trong các clip xuất hiện trên mạng xã hội thì một số đối tượng có những hành động đánh đập dã man những người dân, khiến nhiều người bức xúc khi xem vụ việc.