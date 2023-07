Những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh Kyiv Post

Đơn vị của Mykhailo được giao một nhiệm vụ dường như bất khả thi khi tham gia của cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận miền Nam. Đó là họ phải tìm cách dọn sạch mạng lưới chiến hào của Nga khi đối phương có nhiều quân và thiết bị bọc thép hơn.

Nhưng cái mà người Nga không có là Wild Hornets. Máy bay không người lái này do các tình nguyện viên Ukraine lắp ráp thủ công được đánh giá là nhanh, có khả năng cơ động cao đang được sử dụng như UAV tự sát, 'tên lửa' dẫn đường, máy bay ném bom siêu nhỏ thả đạn dược vào mục tiêu của kẻ thù hoặc để trinh sát trên không.

Đơn vị của Mykhailo đã đặt 10 chiếc Wild Hornets của mình ở chế độ thả bom và bắt đầu hành động. Họ sử dụng máy bay không người lái để nhắm mục tiêu chính xác vào các chiến hào và thiết giáp Nga trước, sau đó, lùi lại để nạp đạn, rồi nhanh chóng xông lên để gây thêm sát thương cho đối phương.

Hứng đòn tấn công chính xác không ngừng và chịu tổn thất ngày càng tăng buộc các đơn vị Nga bị bao vây phải rút lui một cách hỗn loạn. Bị UAV Wild Hornets và quân đội Ukraine truy đuổi ráo riết, quân Nga buộc phải tiếp tục trả lại lãnh thổ cho Ukraine. Tính đến nay, đơn vị của Mykhailo đã tiến được 3 km.

“Đó là một loại vũ khí chính xác và tiết kiệm chi phí”, Mykhailo - một quân nhân Ukraine nói từ một vị trí tiền tuyến trong một đoạn ghi âm.

Vũ khí tí hon bí mật 'ong bắp cày hoang dã' giúp Ukraine phá chiến hào, tiêu diệt xe bọc thép Nga. Ảnh Kyiv Post

"Chúng ta có ít vũ khí và ít pháo hơn đối phương, vì vậy chúng ta phải nghĩ ra thứ gì đó để bù đắp cho điều này mà chi phí thấp hơn rất nhiều so với đạn pháo. Wild Hornet đáp ứng nhu cầu đó", Mykhailo cho biết thêm.

Đơn vị của Mykhailo là một phần trong các lữ đoàn và đội hình tác chiến Ukraine đang sử dụng Wild Hornets trong phản công trên mặt trận chẳng hạn Lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ 3, Lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 24 và Tiểu đoàn trinh sát riêng biệt thứ 120.

Với kích thước chỉ bằng một con mèo con, mỗi chiếc Wild Hornet có thể mang theo trọng tải 2 kg, chẳng hạn như đạn tên lửa chống tăng. Trọng tải này gấp bốn lần so với Mavic 3, máy bay không người lái được sử dụng phổ biến nhất bởi lực lượng Ukraine, chỉ có thể mang trọng tải 500 gram (bằng một quả lựu đạn cầm tay).

Thế nhưng Wild Hornet lại cực rẻ (chỉ 400 USD so với $2.000-$3.000 cho mỗi chiếc UAV Mavic), bay nhanh hơn Mavic 5 lần (150 km/h so với 30 km/h) và có thể được tùy chỉnh để hoạt động ở nhiều phạm vi, tải trọng khác nhau và tần số tín hiệu, tùy thuộc vào nhu cầu của một đơn vị. Để so sánh, một chiếc Mavic được lắp ráp sẵn từ nhà sản xuất Trung Quốc và không thể được sử dụng trong vai trò UAV tự sát.

Một điểm khác biệt quan trọng khác: Wild Hornets không sử dụng GPS, khiến Nga khó theo dõi chúng hơn để xác định vị trí và nhắm mục tiêu vào người điều khiển chúng. Chúng cũng có thể hoạt động ở tần số mà người Nga khó gây nhiễu bằng các hệ thống tác chiến điện tử.

Yuri Vynnychuk, biên tập viên kinh doanh tại Censor.net cho biết, một lợi thế quan trọng khác của Wild Hornets là UAV này được sản xuất tại Ukraine với các thành phần dễ dàng tìm mua được. Do đó, UAV này không gặp phải những thách thức về mua sắm thiết bị như UAV Mavics.

“Đây là công nghệ mới mang tính đột phá đang được phát triển bởi người Ukraine. Máy bay không người lái này rất nhanh, cơ động cao và gần như không thể bị kẻ thù bắn hạ. Chúng đang cứu sống những người lính Ukraine. Rõ ràng là có một khoản lời khổng lồ nếu có thể phá hủy một chiếc xe tăng trị giá 1-2 triệu USD chỉ bằng một chiếc máy bay không người lái có giá 400 USD", biên tập viên Vynnychuk nhấn mạnh.