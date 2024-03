Vụ khủng bố Moscow: Phản ứng của các đồng minh và đối thủ của Nga

Buổi cầu nguyện ở Minsk, Belarus tưởng niệm những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố Tòa thị chính Crocus ở Moscow, ngày 22/3/ 2024. Ảnh RT

Những thông điệp chia buồn và ủng hộ người dân Nga - cũng như lên án những thủ phạm chưa được xác định danh tính - bắt đầu được gửi đến Moscow ngay sau vụ tấn công.



Tổng thống Miguel Diaz-Canel cho biết : "Cuba lên án hành động khủng bố khủng khiếp được thực hiện ở khu vực Moscow", đồng thời gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Nga về những thiệt hại về nhân mạng và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Milorad Dodik, chủ tịch tổ chức người Serb ở Bosnia-Herzegovina, cho biết: "Cộng hòa Srpska lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Moscow tối nay, khiến hàng chục người vô tội bị tổn hại. Những cuộc tấn công như vậy là lời nhắc nhở tất cả chúng ta không bao giờ ngừng chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố, kẻ thù chung của thế giới văn minh".

Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã lên án "cuộc tấn công vũ trang tàn bạo nhằm vào thường dân vô tội" và gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và "những người anh em của Liên bang Nga, chắc chắn rằng họ sẽ đoàn kết đối mặt với thời điểm này".

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho biết: "Kazakhstan lên án mạnh mẽ hành động khủng bố nhằm vào dân thường ở Moscow". Ông nói thêm : "Không thể biện minh cho hành vi khủng bố", đồng thời đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật của Kazakhstan trợ giúp nếu cần.

Tổng thống Luis Arce cho biết Bolivia "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể" vụ tấn công khủng bố ở Moscow. "Sự kiện bi thảm này phải bị toàn thể cộng đồng quốc tế lên án".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để chuyển lời chia buồn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và "lên án vô điều kiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu".

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi với nỗi đau sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Moscow. Hành động khủng bố tàn ác này không thể biện minh được. Chúng tôi sát cánh cùng nhân dân Nga anh em trong những thời khắc khó khăn này".

Minsk nói thêm: "Việc sát hại những người không có vũ khí đến để nghỉ ngơi vào tối thứ Sáu tại một trung tâm giải trí là sự man rợ và tàn ác không thể biện minh được. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả những người liên quan đến tội ác này sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng".

Bộ Ngoại giao Armenia cho biết nước này "sốc trước tin tức kinh hoàng về vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo ở Moscow", bày tỏ thương tiếc về những thiệt hại về nhân mạng và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng khiếp" ở Moscow. "Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân vô tội, cũng như người dân và chính phủ Liên bang Nga."

Uzbekistan cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Bộ Ngoại giao ở Tashkent cho biết: "Không thể biện minh cho hành động khủng bố. Chúng tôi kêu gọi nhất trí loại bỏ loại bạo lực này đối với những công dân vô tội".

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng khiếp này được thực hiện tại phòng hòa nhạc ở Moscow. Trong giờ phút khó khăn này, chúng tôi đoàn kết với người dân và chính phủ Liên bang Nga".

Bộ Ngoại giao Ai Cập tại Cairo cho biết: "Cộng hòa Ả Rập Ai Cập tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ và phản đối hoàn toàn mọi hình thức bạo lực và khủng bố, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với Liên bang Nga trong tình huống tế nhị này".

Trong thông điệp gửi tới Moscow, Bộ Ngoại giao Qatar lưu ý rằng "Tiểu vương quốc kiên quyết bác bỏ các phương thức bạo lực và khủng bố, bất kể động cơ". Những lời lên án vụ tấn công và chia buồn với các nạn nhân cũng đến từ Iran và Nicaragua.

EU "bị sốc và kinh hoàng trước các báo cáo về vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow". EU lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington rằng Mỹ đã bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của "vụ tấn công xả súng khủng khiếp" . Kirby cho biết Washington vẫn đang thu thập thông tin về vụ tấn công, nhưng khẳng định "không có dấu hiệu" nào cho thấy Ukraine có liên quan, cũng như cảnh báo an ninh ngày 7/3 - do Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đưa ra, cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra bởi "những kẻ cực đoan".