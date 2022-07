Ngày 20/7, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội), liên quan vụ người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi ở Hà Nội, Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, Yên Thành, Nghệ An), Lê Ngọc Anh (32 tuổi, Long Biên, TP.Hà Nội), Hoàng Minh Phong (28 tuổi, Ba Đình, TP.Hà Nội).

Chị H đã phải nhập viện cấp cứu khi đến nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ không phép của Hoàng Minh Phong. Ảnh: DV

Các đối tượng bị bắt để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".

Theo cơ quan công an, Nguyễn Sỹ Giang theo học nghề phẫu thuật thẩm mỹ của Hoàng Minh Phong. Tháng 2/2021, dù biết Phong không có giấy phép hành nghề nhưng Giang vẫn về cơ sở thẩm mỹ của Phong tại phường Tương Mai (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) làm việc.

Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở thẩm mỹ thực hiện nâng mũi cho nạn nhân H và các đồng phạm. Ảnh: DV

Nam đối tượng quê Nghệ An sau đó đăng bài quảng cáo lên mạng xã hội; Giang là người làm phẫu thuật cho khách.

Tháng 5/2021, chị P.T.D.H (22 tuổi, Long An, mẹ đơn thân; tạm trú quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) liên hệ với Giang để làm phẫu thuật nâng mũi. Chị H đã chuyển 35 triệu đồng tiền cọc cho việc nâng mũi của mình tại cơ sở của Phong.

Đến ngày 14/1/2022, chị H đến cơ sở của Phong để làm phẫu thuật nâng mũi như đã hẹn. Một bác sĩ của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội) tên là Ngọc Anh được mời đến để gây mê cho chị H.

Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút gây mê, thấy sức khỏe của chị H không tốt nên Ngọc Anh bảo Giang dừng phẫu thuật nâng mũi để sơ cứu, cho chị H thở oxy.

Nạn nhân bị hôn mê, đối tượng Giang cho khâu định hình lại mũi của chị H rồi báo cho Phong. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Sau khoảng 1 tháng điều trị, ngày 25/2/2022, gia đình đưa chị H về bệnh viện ở Long An tiếp tục điều trị. Đến khuya 16/3 thì chị H tử vong.