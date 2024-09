Vụ nam sinh Hà Nội bị bạn đánh dã man trong lớp: Tạm đình chỉ học 2 học sinh

Đình chỉ 2 học sinh Hà Nội vụ đánh bạn dã man trong lớp

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh Hà Nội bị bạn đánh dã man trong lớp, sáng 14/9, trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Nguyễn Thúy Lan, hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hoàng Diệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết sáng nay đã có báo cáo gửi Sở GDĐT Hà Nội.

Theo bà Lan, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc 14h30 ngày 12/9 tại lớp 10A1.

Cụ thể, vào giờ ra chơi hết tiết 1 ngày 12/9 đã xảy ra va chạm giữa học sinh N.V.T.H và học sinh N.M.Đ. Em H. đã đánh em Đ. Sau khi vào tiết 2, cô giáo chủ nhiệm đã biết được vụ việc và nguyên nhân là em Đ. chụp ảnh em H. rồi gửi ảnh cho cô chủ nhiệm.

Cô giáo chủ nhiệm cùng với nhà trường ngay sau đó đã mời hai học sinh lên viết bản tường trình sự việc; Viết bản kiểm điểm; Viết bản cam đoan sẽ không để xảy ra vụ việc như trên. Phụ huynh học sinh Đ. đã đến trường và gặp học sinh H.. Em H. đã xin lỗi phụ huynh học sinh Đ và phụ huynh em Đ. đã tha lỗi.

Tối ngày 12/9, phụ huynh em H. đã gọi điện và xin lỗi phụ huynh em Đ và hai bên cùng phối hợp nếu có vấn đề gì xảy ra".

Hình ảnh nam sinh bị bạn đánh trong lớp. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, bà Lan cũng cho biết thêm, khoảng 16h ngày 13/9 có video trên mạng xã hội đăng tải về hiện tượng đánh bạn trên mà người quay lại là em T.M.N, học sinh lớp 10A1. Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã khẩn trương họp và phân tích để thấy được nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu em N. viết tường trình sự việc, nhận thức được việc làm sai trái của mình và hứa không bao giờ tái phạm.

Trường THPT Hoàng Diệu đã họp với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh của các em học sinh liên quan, đại diện Công An phường Bạch Mai, đại diện phòng An ninh Quận Hai Bà Trưng. Ngay sau khi đọc các bản tường trình của các học sinh vi phạm, Nhà trường cùng với bên Công an đã phân tích những việc làm sai trái của các em H. và N. vi phạm vào nội quy của nhà trường, phân tích tính chất nghiêm trọng của việc làm thiếu ý thức của các em.

Trên cơ sở đó Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh H. và N. tạm đình chỉ học tập 3 ngày (từ ngày 16-18/9) ở nhà suy nghĩ về những việc làm không đúng của mình, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và gây những hình ảnh xấu cho học sinh Thủ đô. Những học sinh này chờ Hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ họp và có quyết định hình thức kỷ luật cụ thể cho những vi phạm của mình.

"Qua sự việc trên, nhà trường cũng đã nghiêm khắc kiểm điểm việc giáo dục học sinh chưa được tốt nên để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phối hợp với phụ huynh học sinh và các cơ quan liên quan trọng quản lý học sinh, nhà trường sẽ tăng cường quản lý học sinh trong các giờ nghỉ và chuyển tiết", bà Lan bày tỏ.

Trước đó, tài khoản có tên A.N đã chia sẻ trong một hội nhóm clip học sinh bị bạn đánh với nội dung "Vấn nạn về bạo lực học đường tại Trường THCS-THPT Hoàng Diệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội". Trong 2 clip chia sẻ cho thấy, một nam sinh ngồi trên ghế ở giữa lớp đã bị một nam sinh khác rất hung hăng liên tiếp vừa đánh, đấm, đá vào mặt, vào bụng. Điều đáng nói, rất nhiều học sinh khác đã cổ vũ cho bạn nam kia đánh bạn. Một số bạn lấy điện thoại ra quay lại và một trong số đó đã xúi giục "Vả mặt luôn"; "Hay quá, 1 like"...