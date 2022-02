Vụ nam sinh viên tử vong sau nhiều ngày mất tích: Chưa xác định dấu vết án mạng

Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh).



Hiện trường nơi công an khám nghiệm nam sinh viên xấu số. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nguyên nhân tử vong là do bị ngạt nước. Trên cơ thể nạn nhân chưa ghi nhận có thương tích.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an đã tìm thấy ba lô của Nghĩa, bên trong có các vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa và một số tiền.

"Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, việc nam sinh viên tử vong chưa có dấu hiệu của vụ án mạng. Do đó, Công an TP.HCM đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục làm rõ", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết.

Trước đó, sau khi vụ việc nam sinh viên mất tích nhiều ngày được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn được thông tin trên báo đài, ông Nguyễn Đức Mậu (60 tuổi, hành nghề xe ôm) - người lái xe chở nam sinh viên rời bến xe Miền Đông trong sáng 12/2 cũng đến công an làm việc.

Thi thể nam sinh viên được phát hiện sau 4 ngày mất tích. Ảnh MXH

Tại Cơ quan Công an, ông Mậu cho biết mình là người chở Nghĩa từ Bến xe Miền Đông đến trường đại học Hutech (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh).

Khi đến đây, Nghĩa đã đòi xuống xe nên ông Mậu tiếp tục quay trở lại bến xe để đón khách.

Theo nguồn tin, ông Mậu không có dấu hiệu nghi vấn nên đã được ra về sau khi làm việc với công an.

Như đã thông tin, ngày 11/2, Nghĩa từ Bình Định đi xe khách vào bến xe Miền Đông để đến trường làm thủ tục nhập học.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, chiếc xe này đến Bến xe Miền Đông nhưng người thân ra đón Nghĩa thì không liên lạc được nên vội chạy đi tìm kiếm. Mặc dù đã rà soát khắp bến xe, kiểm tra camera tại bến, tìm các mối quan hệ của Nghĩa... nhưng gia đình vẫn không thể liên hệ được Nghĩa.

Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn trình báo công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Rạng sáng 15/2, thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Sài Gòn đoạn qua chân cầu Bình Lợi, phường 13.