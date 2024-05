Việt kiều Mỹ được minh oan sau 34 năm đi đòi công lý vì 2 lần bị bắt oan

Được minh oan sau 34 năm

Ông Lâm Hồng Sơn là Việt kiều Mỹ và là người bị bắt giam oan 2 lần (từ năm 1990 đến 1991), với cáo buộc "lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế".



Ông Lâm Hồng Sơn tại buổi xin lỗi và cải chính công khai. Ảnh: PV

Tại buổi xin lỗi, đại diện VKSND, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 2 tỉnh An Giang và Long An đã gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Hồng Sơn cùng gia đình ông về việc khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Sơn không đúng quy định pháp luật.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra cùng VKSND 2 tỉnh An Giang và Long An đã xác định không đủ cơ sở để buộc tội đối với ông Sơn. Từ vụ việc trên, VKSND 2 tỉnh An Giang, Long An nhận thấy: Đây là sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng 2 địa phương. Những thiệt hại về sức khỏe và tinh thần từ việc khởi tố, bắt giam oan đối với ông Lâm Hồng Sơn khó có thể bù đắp được.

Để khắc phục phần nào hậu quả và sự mất mát từ việc làm oan sai, đại diện VKSND 2 tỉnh gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Hồng Sơn và gia đình. Thông qua vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng 2 tỉnh An Giang và Long An cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, thận trọng hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Tại buổi xin lỗi, ông Lâm Hồng Sơn chấp nhận lời xin lỗi và cải chính công khai của cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời cảm ơn VKSND, Công an 2 tỉnh An Giang và Long An, cùng các ngành chức năng có liên quan đã lắng nghe và xem xét nhưng yêu cầu điều tra lại vụ án.

Đại diện VKSND và Công an 2 tỉnh An Giang và Long An tặng hoa chúc mừng ông Lâm Hồng Sơn. Ảnh: PV



Đồng thời ông Sơn yêu cầu VKSND 2 tỉnh An Giang và Long An sớm giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trước mắt, giải quyết khoản tạm ứng bồi thường theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ông Sơn yêu cầu VKSND tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng, VKSND dân tỉnh Long An bồi thường 2,7 tỷ đồng; đồng thời đăng báo xin lỗi 3 kỳ liên tục báo Trung ương và báo địa phương. Đại diện VKSND 2 tỉnh cam kết sẽ sớm bồi thường thiệt hại cho ông Sơn theo đúng quy định.

VKSND tỉnh An Giang đã có quyết định cử đại diện các phòng nghiệp vụ tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường của ông Sơn. Ngoài việc yêu cầu bồi thường oan sai, ông Sơn cũng đang tiếp tục khởi kiện Công an tỉnh An Giang về việc bồi thường các thiệt hại tài sản, vốn đầu tư, hàng hóa do việc bắt giam oan gây ra. Vụ kiện vốn đã kéo từ năm 1991, vụ án trải qua nhiều giai đoạn tố tụng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả từ tòa án.

Hai lần bị bắt oan!

Theo hồ sơ, tháng 4/1988, Ban chỉ huy cảnh sát An Giang và ông Lâm Hồng Sơn (khi đó 32 tuổi, Việt kiều Mỹ) ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Ban chỉ huy lo mặt bằng, pháp lý, riêng ông Sơn được giao khoán xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc.

Sau khi thành lập xí nghiệp, Ban chỉ huy cảnh sát giao ông Sơn làm giám đốc và hỗ trợ 2 triệu đồng để hoạt động kinh doanh. Ông Sơn cũng góp 30 lượng vàng để xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và mỗi tháng ông nộp khoán về cho Công an tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng.

Sau một năm hoạt động, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập Công ty Ancresdo. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc.

Khi ông Sơn đi Thái Lan để đàm phán, ký kết hợp đồng làm ăn cho Ancresdo thì lãnh đạo Ban chỉ huy cảnh sát ký quyết định đưa người khác làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Ancresdo.

Đại diện VKSND tỉnh An Giang công khai xin lỗi và cải chính thông tin đối với ông Lâm Hồng Sơn. Ảnh: PV



Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng đồng thời quyết định bán hết số tài sản nhập khẩu của Ancresdo gồm 8 xe ô tô, 122 xe gắn máy Kawasaki, 101 xe Honda… Ông Sơn từ Thái Lan về nước đã không có hàng hoá để giao cho đối tác ở Long An như cam kết.

Đầu năm 1990, ông Sơn tiếp tục làm hợp đồng mua kinh doanh với đối tác ở Long An thì bất ngờ Công an tỉnh An Giang phát thông báo ông Sơn giả mạo người của Công ty Ancresdo. Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt giam ông Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án thì Công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can và giam ông Sơn 3 tháng. Tháng 5/1990, Công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn với lý do hành vi không cấu thành tội phạm.

Thời điểm được tự do, tài sản góp vốn của ông Sơn vào Ancresdo cũng mất hết. Ông Sơn khởi kiện Công an tỉnh An Giang đòi bồi thường thiệt hại.

Đến tháng 12/1990, ông Sơn đến TAND tỉnh An Giang để giải quyết vụ án thì bất ngờ bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam lần thứ 2 với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Sau nhiều tháng điều tra, cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, VKSND tỉnh An Giang đã truy tố ông Sơn về tội trốn thuế với số tiền hơn 36 triệu đồng.

Tháng 11/1991, VKSND tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn căn cứ buộc tội không vững chắc.