Vụ nghỉ dạy vì "vấn nạn dối trá": Thầy giáo được đề nghị ở lại làm việc

"Tôi sẽ rút đơn, tiếp tục ở lại trường giảng dạy nếu các cấp có thẩm quyền, cụ thể là UBND huyện Long Thành hoặc Huyện ủy huyện Long Thành giải quyết rốt ráo những sai phạm của ông Tùng và bà Lê Thị Anh Thư (nguyên Phó hiệu trưởng Trường tiểu học An Lợi), có văn bản yêu cầu ông Tùng, bà Thư nhận lỗi và xin lỗi tôi cũng như cô Mai Giáng Thu (đồng nghiệp của thầy Sơn) vì họ đã bịa chuyện vu khống tôi và cô Thu với Phòng Giáo dục, Công an xã An Phước" - thầy Lê Trần Ngọc Sơn nói.