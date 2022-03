Vụ nghi lừa đảo xuất khẩu 100 container điều sang Ý: Luật sư Ý khuyến cáo "nóng" với các doanh nghiệp bị hại

CLIP: Luật sư Davide Galllasso trả lời phỏng vấn của báo Dân Việt và đưa ra khuyến cáo đối với các doanh nghiệp.

Theo đó, liên quan đến vụ việc nghi lừa đảo 100 container điều xuất khẩu sang Ý, luật sư Davide đã đưa ra khuyến cáo trong tuần tới các doanh nghiệp (DN) Việt Nam liên quan đến vụ việc này phải cùng nhau hành động nhanh và nhanh hơn nữa mới có thể tránh được việc mất hàng.

Luật sư Davide Galllasso.

Trước đó, sau khi tiếp nhận cầu cứu của các DN, Thượng vụ Việt Nam tại Ý đã liên hệ với văn phòng luật sư Davide Gallasso, gửi văn bản lên cảnh sát, hải quan và hãng tàu đề nghị phong tỏa các container điều xuất khẩu của các DN kêu cứu.

Ngày 8/3 Cảnh sát Ý đã có văn bản trả lời đã phong tỏa 3 container và ngày 11/3 đã phong tỏa thêm 2 container điều nữa chờ giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, Luật sư Davide cho biết, lượng container được phong tỏa là rất ít so với số hàng có nguy cơ mất trắng (36 container).

Văn bản Cảnh sát Ý thông báo cho văn phòng luật sư Davide Gallasso và cộng sự về việc đã phong tỏa các container hàng.

Nguyên nhân chính là hiện nay toàn bộ hồ sơ chứng từ gốc đang nằm trong tay bên mua hàng. Và phía bên mua đang có động thái thuê luật sư và rất có thể họ sẽ mang hồ sơ chứng từ gốc đến lấy số hàng (chưa bị phong tỏa) bất cứ lúc nào.



"Tôi có hai lời khuyên cho các nhà xuất khẩu là nạn nhân trong vụ này: Một là cần phải hành động nhanh và nhanh hơn nữa.

100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý trị giá hàng trăm USD của các doanh nghiệp Việt Nam đang có nguy cơ bị lừa đảo. Trong ảnh: Chế biến hạt điều tại Công ty CP Hoàng Sơn 1 (Bình Phước). Ảnh: Hoàng Sơn 1.

Thực tế chứng minh vì hành động nhanh mà 5 container hàng đã được giữ lại không bị mất. Hiện phía bên mua đã thuê luật sư cầm chứng từ gốc tìm mọi cách lấy hàng.

Hai là tất cả các nạn nhân phải liên kết cùng đưa vấn đề này thành một vụ lớn để nhận được sự chú ý của nhà chức trách phía Ý thì kết quả sẽ tốt hơn, nhanh hơn, có lợi hơn.

Một yếu tố rất quan trọng là các nạn nhận không đi riêng lẻ sẽ mất đi sự chú ý, gây phiền hà tới giới chức, mất tiền, mất thời gian mà hiệu quả có thể sẽ không tốt.

Các DN đang có nguy cơ mất hàng cần nhanh chóng cùng nhau liên hệ Thương vụ Việt nam tại Ý hoặc luật sư ngay!" - Luật sư Davide Gallasso nói.

Cũng theo luật sư Davide, trong vụ việc này cho thấy các DN Việt nam đã đàm phán điều kiện thanh toán quá bất lợi khi bán hàng cho khách hàng mới làm việc lần đầu tiên mà chưa hiểu rõ về khách hàng.

Các DN cũng đã áp dụng điều khoản giao chứng từ trả tiền thay vì dùng các điều khoản an toàn hơn cho DN xuất khẩu như dùng tín dụng thư, thanh toán trả trước 40/60 hoặc bảo lãnh ngân hàng...

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/3, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Thương vụ Việt Nam tại Ý đề nghị hỗ trợ trong tình huống "khẩn cấp" khi 100 container điều xuất khẩu của các doanh nghiệp có nguy cơ bị lừa đảo.

Một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đã ký hợp đồng với một số khách hàng nhập khẩu điều Ý thông qua Công ty môi giới Kim Hạnh Việt.

Toàn bộ lô hàng trên được đóng vào 100 container, điểm đến là Cảng Genoa, Cảng LA Spezia do các hãng tàu quốc tế là Cosco, Yangming, Hmm, One vận chuyển và có hiện 36 container điều mất quyền kiểm soát với giá trị 162 tỉ đồng do không có chứng từ gốc.

Việc mất kiểm soát hàng loạt container điều đồng loạt xảy ra đã dấy lến nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.