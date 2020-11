Vụ nghi vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết người: Căn cứ xử phạt người chồng như thế nào?

Nghi vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết người

Trước đó, sáng 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trưa ngày 15/11, một nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ mang biển số 72A-215.22 dừng trước quán cà phê nằm ven quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ.

Sau đó, nhóm người này khống chế nữ chủ quán là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) rồi đưa lên ôtô. Chồng chủ quán là anh Giao nghe tiếng vợ la hét đã lao ra giải cứu thì bị đối phương dùng hơi cay xịt vào mặt.

Chiếc ô tô (phải) của nhóm người đi bắt cóc chị Hằng và một người trong nhóm này bị đâm chết tại chỗ.

Giao cầm thanh sắt phản kháng khiến một người tử vong và hai người khác bị thương.

Gây án xong, Giao đến Công an xã Long An đầu thú. Lực lượng Công an đã xác định được danh tính 6 người liên quan đến vụ án, đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án.

Căn cứ xử lý tội giết người?

Liên quan đến việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, chưa đủ căn cứ để xử lý người chồng trong vụ việc này về tội giết người.

Như thông tin ban đầu, nhóm đối tượng lạ mặt đã đến nơi kinh doanh của vợ chồng anh Giao để cưỡng ép, bắt vợ anh ta lên xe. Khi nghe tiếng vợ la hét anh ta đã chạy đến cứu giúp thì bị nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công, anh ta dùng thanh sắt đánh trả lại dẫn đến hậu quả có đối tượng bị thương và tử vong.

"Nếu thông tin này là đúng thì cần làm rõ hành vi, ý thức chủ quan, tương quan lực lượng và hậu quả để xác định hành vi có phải là phòng vệ chính đáng hay không.

Theo quy định của pháp luật thì hành vi bắt người phạm tội quả tang, phòng vệ chính đáng được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy cần làm rõ hành vi của nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật này, hung khí, vũ khí mà nhóm đối tượng này sử dụng, mục đích bắt giữ người và việc tấn công lại người chồng này thực hiện như thế nào?", ông Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội

Theo vị luật sư, trong trường hợp nhóm đối tượng đến bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của người vợ.

Người chồng yêu cầu nhóm đối tượng thả người nhưng các đối tượng không những không trả mà còn sử dụng công cụ hỗ trợ tấn công lại người đàn ông này thì pháp luật cho phép người đàn ông này có quyền chống trả một cách cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân mình và cho vợ mình.

Bởi vậy trong tình huống này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi chống trả lại này là cần thiết hay không, có vượt quá khả năng mà pháp luật cho phép hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi là phòng vệ chính đáng, việc sử dụng vũ khí, chống trả một cách cần thiết thì sẽ phải loại trừ trách nhiệm hình sự, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đàn ông này dù có người đã thiệt mạng và thương tích.

"Cần xác định anh Giao chống trả lại có cần thiết hay không? Có vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay không thì cần làm rõ tương quan lực lượng giữa hai bên, làm rõ vũ khí, công cụ mà hai bên sử dụng. Đồng thời làm rõ hành vi, động cơ mục đích của hành vi, làm rõ hậu quả để lại thì mới có cơ sở để xác định sự việc có bản chất pháp lý như thế nào, làm cơ sở để áp dụng pháp luật.

Trong trường hợp người chồng được phép sử dụng vũ lực nhưng đã có hành vi chống trả quá mức cần thiết ví dụ như các đối tượng đã bỏ chạy, không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo phải tấn công gây thương tích hoặc thiệt mạng cho các đối tượng thì hành vi này là giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, với tình huống này thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng.vị", luật sư nói.

Bộ luật Hình sự quy định về phòng vệ chính đáng và một số tội danh về vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tinh thần bị kích động mạnh như sau: Điều 22. Phòng vệ chính đáng Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này. Điều 24. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội đối với 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Điều 126. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội . Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.