Vụ ngộ độc rượu làm 2 sinh viên tử vong: Ai chịu trách nhiệm?

Lời khai chủ nhà hàng nơi ngộ độc rượu làm 2 sinh viên tử vong

Ngày 7/8, Công an TP Thủ Đức cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và ngành y tế điều tra làm rõ nguyên nhân 8 người (gồm 5 nam và 3 nữ) uống rượu tại một nhà hàng trên địa bàn khiến 2 người tử vong, 6 người nhập viện cấp cứu. Bước đầu, nghi vấn các nạn nhân bị ngộ độc rượu.

Nhà hàng Mr Bao nơi 8 người nghi bị ngộ độc rượu, 2 sinh viên tử vong. Ảnh: Hưng Nguyên

Theo Công an TP Thủ Đức, sau khi vụ việc xảy ra, đơn đã phối hợp với Phòng Y tế TP Thủ Đức mời ông N.D.B. (32 tuổi, chủ nhà hàng Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) lên làm việc.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định nhà hàng này chỉ có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, không có giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ông B. cho biết nhà hàng Mr Bao bắt đầu kinh doanh từ ngày 1/6/2022 chỉ phục vụ buffet gồm các món nướng và lẩu hải sản, thịt bò. Ngoài ra, nhà hàng chỉ bán rượu Hàn Quốc và vài loại bia, cùng các loại nước ngọt đóng chai, có nguồn gốc xuất xứ.

Khuya 3/8, sau khi nhà hàng đóng cửa nghỉ thì 6 nhân viên làm việc tại đây mời thêm 2 cô gái quen biết đến ăn nhậu. Cả nhóm nhậu đến 4 giờ sáng ngày 4/8 thì uống hết bình chứa 5 lít nước trên bình có ghi chữ "rượu".

Theo ông B. trong khi uống rượu, nhóm thanh niên có pha rượu với nước ngọt để uống. Nhậu xong, nhóm nhân viên dọn dẹp nhà hàng rồi trở về nhà.

Góc nhìn pháp lý vụ ngộ độc rượu làm 2 sinh viên tử vong

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị ảnh hưởng sức khỏe, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc số rượu này để có căn cứ giải quyết vụ việc.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân ngộ độc là do rượu hay do các thực phẩm khác và làm rõ nguồn gốc của thực phẩm gây ngộ độc này như thế nào, nơi sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ có tuân thủ quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

Ông Cường cho biết, theo lời khai ban đầu của chủ nhà hàng, rượu mà những nhân viên uống dẫn đến ngộ độc không phải là của nhà hàng.

Tuy nhiên đây mới chỉ là lời khai ban đầu, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào các tình tiết chứng cứ khác để đánh giá nguồn gốc số rượu và có căn cứ giải quyết vụ việc.

Đối với việc cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ hoạt động, xem xét xử lý đối với người quản lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố quan hình sự.

Theo vị chuyên gia, trong vụ việc này, song song với việc cứu chữa cho những người bị ngộ độc và hỗ trợ mai táng cho hai người đã tử vong, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân, làm rõ nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm trong công tác quản lý của cơ sở kinh doanh.

Trong trường hợp có hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ khởi tố vụ án hình sự và có thể xử lý theo quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.