Vụ dùng dao bấm đâm bác sĩ ở TP.HCM: Xử lý hành chính hay hình sự?

Dùng dao bấm đâm bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Sáng 6/8, tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM), tiếp tục xảy ra sự việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ.

Cụ thể, khoảng 6h30, Khoa Cấp cứu tiếp nhận nữ bệnh nhân (64 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp rất nặng. Bệnh nhân muốn đi vệ sinh nhưng bác sĩ điều trị chỉ định vệ sinh tại chỗ và giải thích rằng tình trạng này không thể đưa đến nhà vệ sinh.

Lại thêm 1 bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị người nhà bệnh nhân tấn công. Ảnh: Nguyễn Trang

Chứng kiến sự việc, Vương Hào H. (29 tuổi, con của nữ bệnh nhân) không đồng ý, quát tháo và bỏ ra ngoài. Một lúc sau, H. quay lại, cầm theo hung khí là dao bấm rồi đâm vào hông bác sĩ điều trị. Rất may bác sĩ này đã cản kịp.

Nữ bệnh nhân hiện vẫn đang thở oxy, nhập viện điều trị tiếp với sự chăm sóc của một ê-kip y tế khác. Công an đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định dựng lại hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ sự việc.

Hành hung bác sĩ bị xử lý hình sự hay hành chính?

Với hành vi trên, người đàn ông hành hung bác sĩ có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với các hành vi: Gây mất trật tự công cộng; khiêu khích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhâm phẩm của người khác; Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và hành Cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự. Tổng số tiền phạt có thể lên đến 16, 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nếu đáp ứng đủ yếu tố gây thương tích, người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài ra, dựa trên khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội "Đe dọa giết người", nếu người nhà bệnh nhân có hành vi đe dọa giết người và có căn cứ làm cho bác sĩ lo sợ rằng điều này sẽ thành hiện thực, người này có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ở một diễn biến liên quan, tại cơ quan công an, H. khai, khoảng 6h cùng ngày, H. đưa mẹ vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng suy hô hấp nặng. Sau khi được bác sĩ can thiệp, cho thở máy thì mẹ của H. yêu cầu được đi vệ sinh.

Bác sĩ giải thích, nữ bệnh nhân không thể tự đi vệ sinh vì có thể nguy hiểm. Nhân viên bệnh viện đã mang bô đến cho bệnh nhân để đi vệ sinh tại giường nhưng nữ bệnh nhân không đồng ý.

Lúc này, H. đòi đưa mẹ đi vệ sinh và bị bác sĩ can ngăn nên 2 bên mâu thuẫn. H. sau đó bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, H. quay lại, trên tay quấn một lớp áo, bên trong cầm dụng cụ cắt móng tay (có lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ trên với ý định hăm dọa.

Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ đã trình báo Công an. Tiếp nhận điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã đưa H. về trụ sở Công an phường 7 để làm việc và khai nhận hành vi như trên.