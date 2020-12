Vụ ngủ lại nhà bạn gái bất ngờ bị sát hại, đốt xác: Lời khai của kẻ giết người

Theo CAND: Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ, điều tra đối với Lê Trường Thành (SN 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về hành vi giết người.



Theo kết quả điều tra, rạng sáng 14/12, Thành đột nhập vào căn nhà 3 tầng ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh). Bị can sau đó dùng dao rựa chém chết và đốt xác V.H.Q (SN 1982). Trước khi bỏ trốn, Thành gây thương tích cho nữ chủ nhà và hai người con ruột.

Thành bị cảnh sát bắt giữ.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an các đơn vị truy tìm thủ phạm. Sau 10 ngày lẩn trốn, Thành bị bắt giữ tại khu vực Đèo Cả ở tỉnh Phú Yên, theo lệnh truy nã.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian bỏ trốn, Thành di chuyển liên tục qua các vùng rừng, đồi ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Bị can mạo nhận là "cán bộ đi làm nhiệm vụ" vào nhà dân xin cơm ăn nhưng bị người dân phát giác báo cho Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã gây ra vụ án mạng trên. Nạn nhân V.H.Q có quan hệ tình cảm với nữ chủ nhà, người này sau đó được cho là cũng có tình cảm với Thành. Vì chuyện này, Thành đã gây ra vụ án mạng nêu trên.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ngày 14/12, trên địa bàn huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp xảy ra vụ án mạng một người chết, ba người bị thương.

Thông tin ban đầu, trước đó ông VHQ (38 tuổi) đến chơi và ngủ lại qua đêm tại nhà bà TTHL (45 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp).

Hiện trường vụ án. Ảnh: CA

Đến khoảng 1 giờ 45 sáng 14/12 khi ông Q. đang ngủ trong nhà thì có một người xông vào chém và dùng xăng đốt ông Q. dẫn đến tử vong. Ngoài ra hung thủ còn chém bị thương bà L. và hai người con của bà L.



Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Điều tra ban đầu của Công an huyện Cao Lãnh cho biết, bà L. đã ly hôn.

Thông tin khi đó xác định, người đàn ông khác đột nhập nhà bà L. khoảng 50 tuổi, chém chết ông Q., tạt xăng đốt thi thể. Nghi phạm cũng chém chủ nhà và hai con bà L. (15, 24 tuổi) bị thương, rồi tẩu thoát.

"Nghi can quen bà L. và nghi ngờ có mâu thuẫn với nạn nhân", cán bộ điều tra thời điểm đó cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ giết người đốt xác.

Thành bị tình nghi là kẻ đã gây ra vụ giết người, đốt xác và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp có thông báo truy tìm Lê Trường Thành và tiến hành bắt giữ.