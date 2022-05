Liên quan đến vụ việc, trước đó, chiều 23/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM xác nhận có sự việc người dân báo mất tài sản khi bị cưỡng chế nhà. "Do tài sản bị mất có giá trị lớn nên vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ", ông Tuấn nói.

Trước đó, bà H.T.B.C, ngụ phường Hiệp Bình Chánh phản ánh đến báo chí về việc bị mất tài sản sau khi nhà bà bị lực lượng chức năng cưỡng chế. Cụ thể, ngày 17/5, UBND phường Hiệp Bình Chánh thực hiện quyết định cưỡng chế tại căn nhà của bà C. ở đường số 1, khu phố 7.

Đoàn cưỡng chế gồm đại diện UBND phường, đô thị phường, công an phường và lực lượng đô thị TP Thủ Đức đã đến cắt khóa, thu dọn toàn bộ đồ đạc của gia đình bà C. để sang phía đối diện nhà. Đến ngày 18/5, bà C. phát hiện tài sản gia đình bị mất nên trình báo. Theo bà C., gia đình bị mất 1 đồng hồ, 8 đồng hồ đeo tay, 10 triệu đồng trong heo đất, 2 hoa tai. Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Hiệp Bình Chánh yêu cầu các cán bộ liên quan báo cáo và giải quyết. Qua làm việc, một số tài sản bị mất đã được tìm thấy và trả lại cho gia đình bà C. gồm 1 chiếc nhẫn, 2 đồng hồ. Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh khẳng định thực hiện cưỡng chế nhà bà C. là đúng quy trình, đúng pháp luật. Riêng người lấy trộm đồ của bà C. là người trong nhóm công nhân mời tham gia đoàn cưỡng chế.

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ phường tham gia cưỡng chế để xảy ra mất tài sản của người dân, ông Tuấn cho biết đang yêu cầu những người liên quan báo cáo. Nếu có thiếu sót, sai phạm, sẽ đề xuất phương án xử lý theo quy định.