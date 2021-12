Vụ người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn ở Củ Chi: Cấm bị can đi khỏi nơi cư trú

Cấm bị can Nguyễn Minh Học rời khỏi nơi cứ trú

Ngày 23/12, nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, TAND huyện Củ Chi đã ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối với bị can Nguyễn Minh Học (tên gọi khác Cu Sâu, sinh năm 1988, trú huyện Củ Chi, TP.HCM). Bị can Học là người bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Củ Chi truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a, khoản 1, điều 134 của Bộ Luật Hình sự.

Theo lệnh cấm này, bị can Học chỉ được phép ở tại nơi cư trú: ấp Chợ, xã Trung An, huyện Củ Chi. Khi chưa được sự đồng ý của chính quyền xã Trung An và chưa có giấy phép của TAND Củ Chi, thì bị can không được đi khỏi nơi cứ trú. Bị can vi phạm sẽ bị tạm giam.

Liên quan đến vụ việc, giữa tháng 11, Viện KSND huyện Củ Chi cũng đã ban hành cáo trạng vụ án "cố ý gây thương tích" liên quan đến ông Nguyễn Minh Học.

Diễn biến vụ việc trước đó

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 2/5/2021, ông Bùi Hoàng Anh hẹn ông Nguyễn Minh Học đến quán cà phê Tình Quê ở xã Trung An để nói chuyện, về việc ông Học đến nhà ông Hoàng Anh đòi nợ 3 triệu đồng.

Tại quán, ông Hoàng Anh và ông Học đã xảy ra mâu thuẫn, hai bên xảy ra xô xát. Tiếp đó, ông Học rút từ túi quần ra một khẩu sung bắn chỉ thiên 1 phát. Ông Hoàng Anh thách thức ông Học bắn vào người, ông Học cầm sung và bắn 4 phát vào người ông Hoàng Anh, gây thương tích vùng hông trái, tay trái và chân trái. Sau đó, ông Học về nhà cất khẩu súng rồi quay lại quán cà phê nhặt 5 vỏ đạn đem đi nơi khác ném rồi quay lại quán cà phê gặp lực lượng công an xã Trung An để đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Ngày 5/5/2021, ông Bùi Hoàng Anh có đơn tố giác tội phạm, tố cáo hành vi của ông Nguyễn Minh Học, yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của ông Học.

Ngày 8/6, Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM đã có kết luận giám định pháp y về thương tích đối với ông Hoàng Anh. Theo đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của ông Hoàng Anh là 10%.

Ngày 21/7, Phân viện khoa học hình sự có kết luận giám định pháp y về thương tích đối với ông Hoàng Anh, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 9%. Cũng theo đơn vị này, "Súng và đạn có mối quan hệ phụ thuộc qua lại lẫn nhau. Đây là hệ thống không thể tách rời khi bắn. vì vậy, súng và đạn khi bắn gây thương tích cho người khác là hung khí nguy hiểm và tác động trực tiếp tới cơ thể người".

Cáo trạng xác định: Hành vi trên của Nguyễn Minh Học đã phạm vào tội "Cố ý gây thương tích", được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Liên quan đến vụ việc này, Dân Việt cũng đã có khá nhiều bài viết như: việc ông Hoàng Anh đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án; Công an huyện Củ Chi khởi tố vụ án… Đến ngày 16/9 Công an huyện Củ Chi đã tiến hành khởi tố vụ án. Đến tháng 11 năm nay, công an huyện Củ Chi đã có kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Minh Học về tội danh nêu trên.