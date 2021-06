TP.HCM: Người bị bắn nhiều phát đạn đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án

Bị bắn nhiều phát đạn vào người

Ngày 9/6, ông Bùi Hoàng Anh (SN 1979, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Ban giám đốc Công an TP.HCM. Trong đơn ông Hoàng Anh tố cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Củ Chi về hành vi không xử lý trách nhiệm hình sự đối với người có tội.

Ông Hoàng Anh bị bắn nhiều phát đạn vào người, vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở xã Trung An, huyện Củ Chi vào ngày 2/5. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Minh Học (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra vụ nổ súng làm một người bị thương. Nạn nhân được xác định là ông Bùi Hoàng Anh, 42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM.

Vết thương do bị đạn bắn trên người ông Bùi Hoàng Anh. Ảnh: H.A

Ngày 2/5, ông Học tìm ông Hoàng Anh đòi nợ và hai bên hẹn ra quán cà phê để "nói chuyện". Khi gặp nhau, trong lúc nói chuyện nợ nần thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau. Sau đó, ông Học rút ra một khẩu súng, bắn chỉ thiên "cảnh cáo". Tiếp đó, ông Học cho rằng ông Hoàng Anh có lời lẽ thách thức nên đã nổ súng bắn nhiều phát đạn trúng ông Hoàng Anh, khiến nạn nhân bị thương nhiều nơi trên cơ thể, phải đi bệnh viện cấp cứu điều trị.

Công an huyện Củ Chi đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, đồng thời ra quyết định tạm giữ ông Học, thu giữ một khẩu súng, một hộp tiếp đạn còn nhiều viên đạn… Tuy nhiên, khoảng 2 ngày sau thì ông Học được cho về nhà.

Ông Bùi Hoàng Anh gây mê để chuẩn bị phẫu thuật - Ảnh: NVCC.

Ông Hoàng Anh bức xúc: "Đã hơn một tháng trôi qua nhưng Công an huyện Củ Chi vẫn không khởi tố vụ án. Người bắn tôi thì được thả...", ông Hoàng Anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Anh cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, khi đang còn điều trị trong bệnh viện, ngày 6/5, ông đã có Đơn tố giác tội phạm gửi CQCSĐT Công an TP.HCM để tố cáo hành vi có đủ dấu hiệu phạm tội "Giết người" của ông Nguyễn Minh Học và những người liên quan.



Tiếp đó, ngày 14/5, ông lại có Đơn đề nghị CQCSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Học và những người liên quan. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của CQCSĐT Công an huyện Củ Chi khi không khởi tố vụ án, thả tự do cho ông Nguyễn Minh Học.

Ngày 17/5, CQĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo chuyển đơn tố giác của ông Hoàng Anh đến CQĐT Công an huyện Củ Chi để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

"Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, CQCSĐT Công an huyện Củ Chi vẫn không có thông báo gì về việc giải quyết, khởi tố, điều tra vụ án nói trên...", ông Hoàng Anh nói.

Giấy chứng nhận phẫu thuật ghi rõ 4 vết thương do bị đạn bắn trên người ông Bùi Hoàng Anh. Ảnh: Quang Phương.