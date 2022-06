Vụ người phụ nữ bị đâm tử vong ở Thái Nguyên: Hình phạt nghi phạm có thể phải đối mặt?

Người phụ nữ bị đâm tử vong, nghi do mâu thuẫn tình ái

Chiều 15/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Nam Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, một người phụ nữ bị đâm tử vong.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị đâm tử vong, nghi do mâu thuẫn tình ái ở Thái Nguyên. Ảnh: Hứa Văn An.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/6, tại khu vực cầu Huy Ngạc (thuộc tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), một phụ nữ bị một gã đàn ông cầm dao đuổi theo và đâm một nhát chí mạng khiến người này ngã gục tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người phụ nữ này đã tử vong trước đó.

Được biết, nạn nhân là chị N.T.N (SN 1982, ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Nghi phạm là D.V.C (SN 1985, ở tổ 6, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án bản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa ban ngày, nơi công cộng khiến nhiều người kinh hãi vì hành vi manh động, táo tợn của nghi phạm gây án.

Sự việc diễn ra công khai, với nhiều người chứng kiến cho thấy tính chất côn đồ, hành vi phạm tội đến cùng nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Dù bất cứ nguyên nhân gì chăng nữa, hành vi giết người cũng là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi cố ý tước đoạt trái phép tính mạng của người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi tước đoạt trái phép tính mạng của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn với nạn nhân. Hành vi của đối tượng là cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong là do vết thương mà đối tượng gây án gây ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội giết người để xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi của nghi phạm trong tình huống này có thể sẽ được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn nên khung hình phạt có thể sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo khoản 1 Điều 123.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xem xét các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, trong đó có trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội mất năng lực hành vi dân sự tại thời điểm thực hiện hành vi.

Tuy nhiên nếu nghi phạm không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi, nguyên nhân động cơ sự việc là do mâu thuẫn, thù oán, mâu thuẫn tình ái với nạn nhân thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.